AK Parti'den AYM'nin Can Atalay kararına tepki: Anayasaya aykırı işlem tesis etti

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te Can Atalay görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada AYM'nin Atalay kararını eleştirip "AYM, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir. Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Meclis bugün Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen tutuklu Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi süreci ile ilgili toplanacak.

Görüşme öncesi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili açıklama yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararını sert bir şekilde eleştiren Güler, "İçtihatından koptu" dedi.

MECLİS'E GİRECEKLER

Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez. Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz.

"ANAYASAYA AYKIRI İŞLEM"

Ortada hukuk zemininde değerlendirilecek bir karar yoktur. Böyle bir hükümle beraber bir sonuç tesis etmek mümkün değildir. Bu karar Anayasa Mahkemesi'nin buna benzer verilen kararları maalesef kendi içtihatından kopmuştur. Anayasa Mahkemesi, anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir.

Bizim mevcut bu durum içinde yerel mahkeme tarafından verilen bir mahkumiyet hükmü var. Yeni bir hüküm tesis edilmeden hiçbir işlem tesis edemezsiniz. AYM sanki hükmü kaldırmış gibi bir durum yok.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın TBMM Genel Kurulu'nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı okunarak milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Can Atalay ile ilgili kesin bir mahkumiyet kararı içermediği açık olan kararlara yer verilen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla milletvekilliğinin düşmesine yönelik işlem tesis edilerek fiili (de facto) bir durum oluşturulduğu ifade edilen kararda, “Bu fiili durum hakkında Anayasa Mahkemesi’nce karar verilmesi mümkün değildir” denilmişti.

Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.