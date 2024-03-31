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Haberler > Politika > Düşük seçmenli sandıkta vatandaşlar muhtar için oy kullanamadı

Düşük seçmenli sandıkta vatandaşlar muhtar için oy kullanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fatih'e bağlı Sarıdemir Mahallesi'nde 10 kişiden az seçmen olduğu için vatandaşlar muhtarlık seçimi için başka bir sandığa gitti. Sekiz seçmen ikinci sandıkta yalnızca muhtarlık pusulasının bulunduğu zarfları attı. 

Fatih'te yerle seçimlerde oy verme işlemi sona ererken 8 seçmenin bulunduğu Fatih'teki Sarıdemir Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi için sandık kurulmadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararınca 10 kişiden az seçmenin bulunduğu mahallelerde muhtarlık seçimi yapılamaması nedeniyle Sarıdemir Mahallesi'nin 8 seçmeni, Hoca Gıyasettin Mahallesi'ndeki vatandaşların oy kullandığı Mimar Sinan İlkokulunda sandık başına gitti.

İKİNCİ SANDIĞA GİTTİLER

Okuldaki "3036" numaralı sandıkta oy kullanan bu 8 seçmen, büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı ve il genel meclis üyeliği için tercihini yaptı.

Bu sandığa kayıtlı olan diğer 129 seçmen ise kendi mahallelerinin muhtarını belirlemek için istisnai olarak kurulan ikinci bir sandığa yalnızca muhtarlık pusulasının bulunduğu zarfları attı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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