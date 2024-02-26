Edirne'de CHP'lilerden CHP protestosu: 'Özgür Özel, belediye başkanına baskıyla el çektirdi' iddiası

Aday krizinin yaşandığı CHP'de son haber Edirne'den geldi. CHP Edirne İl Başkanlığı önünde bir araya gelen grup, Şükrü Ciravoğlu'nun, Edirne Belediye Başkan adaylığından çekilme sürecini protesto etti. Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak, "Özgür Özel kendisi defalarca arayıp açık açık söyledi, 'Görevden el çekmenizi istiyorum, kadın adayla devam etmek istiyorum' dedi" ifadesini kullandı.

Yerel seçime 33 gün kala CHP içinde 14-28 Mayıs seçimleri sonrası başlayan ve adaylık tartışmalarıyla süren parti içi kriz devam ediyor. Son olarak ise Edirne'de bir grup CHP üyesi, CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

Şükrü Ciravoğlu'nun, Edirne Belediye Başkan adaylığından çekilme sürecine ilişkin açıklama yaparak protesto gerçekleştiren grup, "Hak, hukuk, adalet" yazılı pankart açıp slogan attı.

Grupta bulunan Ciravoğlu'nun oğlu Berk Ciravoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Babasının durumuyla ilgili gerçek dışı bilgilerin ortaya atıldığını dile getiren Ciravoğlu, "Babamın hiçbir şeyi yok. Serum bile takılı değil. Bu süreçte babamın çok üstüne gelindi. Karar alma sürecinde narkozun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Yetkili bilirkişilerden de öğrenilebilir. Babam bu durumla ilgili 'Genel Başkan bu işi bırakman gerekiyor' diye söyledi. Babam hasta yatağında bile bu seçimi kazanırdı. İnsanlar onu sırtında taşıyacaktı, öyle diyorlardı. 'Sen bu şekilde bile kazanırsın ağabey' diyorlardı. Çok üzgünüz şu anda" diye konuştu.

'İNANILMAZ BASKI VARDI'

Ciravoğlu'nun danışmanı Erkan Ak da Ciravoğlu'nun "ısrarla ve çok baskıcı bir tavırla görevden el çektirildiğini" ileri sürdü.

Adaylıktan çekilme sürecinin yaşandığı gün Ciravoğlu'nun yanında bulunduğunu belirten Ak, şunları kaydetti:

"Şükrü Bey, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, doktorların raporlarıyla ilgili olarak mail gönderdiğini belirtti. Hiç dinlemeden ısrarla, o gün oldubittiye getirip saat 17.00 civarında bu imzayı aldırttı. İnanılmaz baskı vardı. Özgür Özel kendisi defalarca arayıp açık açık söyledi, 'Görevden el çekmenizi istiyorum, kadın adayla devam etmek istiyorum' dedi."

'HAKARETİ KABUL ETMİYORUZ'

CHP üyesi Hüseyin Taşkan ise üyelerin iradelerine ve halkın beklentilerine karşı yapılan hareketi kabul etmediklerini dile getirdi.

Alınan kararın partiye olan güvenin azalmasına neden olacağını savunan Taşkan, "Edirne'mizde yapılan ön seçimde 1591 oy almış olan Şükrü Ciravoğlu yerine 683 oy alan Filiz Gencan Akın'ın atanmasına hak, hukuk, adalet savunucusu olan partimiz adına anlam veremedik" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Edirne'de 5 Şubat'ta yapılan ön seçimde en çok oyu alan Ciravoğlu, CHP Parti Meclisi tarafından Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ciravoğlu, 22 Şubat'ta kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi olduğu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gelen noter aracılığıyla adaylıktan çekilme dilekçesini imzalamıştı.

CHP Edirne İl Başkanlığı, Ciravoğlu'nun yerine aynı tarihte ön seçimde ikinci en çok oyu alan Filiz Gencan Akın'ın ismini bildirmişti.