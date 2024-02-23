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    • Haberler > Politika > CHP'de zincirleme aday krizi! Çorum'un Alaca ilçesinde 2 isim de istifa etti

    CHP'de zincirleme aday krizi! Çorum'un Alaca ilçesinde 2 isim de istifa etti

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    CHP&#039;de zincirleme aday krizi! Çorum&#039;un Alaca ilçesinde 2 isim de istifa etti
    Çorum, Chp, Yerel Seçim, İstifa, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çorum Alaca'da CHP'de belediye başkanlığı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. CHP'nin ilk adayı Hüseyin Türk'ün adaylıktan çekilmesinin ardından yerine aday gösterilen Hüseyin Çinkaya da istifa etti.

    36 gün sonra yerel seçim için Türkiye sandık başına gidecek fakat CHP'deki parti içi krizin neden olduğu istifa dalgası devam ediyor. Son istifa haberi Çorum'dan geldi. 

    Alaca ilçesinde CHP Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hüseyin Türk'ün başvuruların son günü adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından ilçe teşkilatı seçim kuruluna belediye başkanı olarak Hüseyin Çinkaya'nın adını bildirmişti.

    Yaşanan bu gelişmenin ardından bugün öğle saatlerinde Hüseyin Çinkaya'nında istifa ettiği açıklandı.

    Hüseyin Cinkaya'nın istifasının ardından CHP ilçe teşkilatı bu defa da belediye başkan adayı olarak 21 yaşındaki Hüseyin Gazi Cenik'in ismini açıkladı. CHP ilçe teşkilatının 21 yaşındaki emlak işletmecisi Hüseyin Gazi Cenik'i Alaca Belediye Başkan adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdiği öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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