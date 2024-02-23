Yeniden aday gösterilmeyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den CHP'ye seçim uyarısı

CHP'nin tekrar aday göstermediği Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yerel seçimlere ilişkin CHP'ye dair bir çerçeve çizdi. Taşdelen, "Bu seçim kaybedilirse CHP’yi bir daha kimse toparlayamaz. O nedenle herkesin kırgınlıkları bir kenara bırakıp çalışması gerekir" dedi.

Türkiye 36 gün sonra yerel seçim için sandığa gidiyor. Siyasi partiler artık saha çalışmalarına yönelmeye başlayacak fakat CHP'de işler beklenildiği gibi gitmiyor.

14-28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası parti içi krizin ayyuka çıktığı CHP'de son düzlükte ise yerel seçim adaylarına ilişkin kriz patlak verdi. CHP yönetiminin belirlediği ve yeniden aday göstermediği isimler üzerinden istifalar da eleştiriler de art arda geliyor.

'BU SEÇİM KAYBEDİLİRSE TÜRKİYE MUHALEFETSİZ BİR İKTİDARA SAVRULUR'

Son eleştiri ise CHP'nin yeniden aday göstermediği Ankara'nın Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den geldi. Halk TV'den İsmail Küçükkaya, Taşdelen ile yaptığı görüşmede Taşdelen'in CHP ile ilgili şunları anlattığını aktardı:

"Beni aday gösterip göstermemeleri önemli değil. Belli yerlerde doğru ya da yanlış aday göstermeleri de önemli değil. Ben bu yaklaşan seçimi demokratik hayatımızın geleceği açısından yaşamsal buluyorum. Bu seçim kaybedilemez. Bütün gücümle çalışacağım. Çünkü bu seçim kaybedilirse Türk demokrasisi kötü bir yere doğru savrulur. Adeta muhalefetsiz bir iktidara doğru savrulur.

'CHP'Yİ BİR DAHA KİMSE TOPARLAYAMAZ'

CHP açısından bakacak olursak da bu seçim kaybedilirse CHP’yi bir daha kimse toparlayamaz. 14 ve 28 Mayıs’taki hayal kırıklığını vatandaşlarımız yeni yeni üstünden atıyor. Üst üste bu kadar hayal kırıklığı kazanmaya bu kadar yakın koşullarda bir seçim daha kaybedilirse yok kurultaymış öyle olmaz bu işler. O nedenle herkesin kırgınlıkları bir kenara bırakıp çalışması gerekir."