İYİ Parti'de istifa göçü! Tam 150 kişi... Hep birlikte CHP'ye geçtiler

Yerel seçime sayılı günler kala İYİ Parti'de kan kaybı devam ediyor. İlçe teşkilatlarında toplu istifaların sürdüğü İYİ Parti'de bir deprem de Muratpaşa yaşandı. 150 üye istifa edip, törenle CHP’ye katıldı.

Yerel seçim için geri sayım başlarken İYİ Parti'de istifaların ardı arkası kesilmiyor.

İKİ GÜNDE İSTİFALAR 750'Yİ AŞTI

Hem parti içinde hem de ilçe teşkilatlarında kan kaybeden İYİ Parti'de dün Ordu teşkilatından 200 kişi, Yozgat teşkilatından da 400'ü aşkın üye istifa etmişti.

Bugün de partinin Antalya teşkilatından haber geldi.

CHP'YE GEÇTİLER

Muratpaşa'da 150 İYİ Parti üyesi istifa ederek, Muratpaşa Belediye Başkanı ve CHP adayı Ümit Uysal’ı destekleyeceklerini ilan etti.

150 kişi törenle CHP’ye katılırken, törende konuşan Uysal, “Demokrasi içinde, demokratik yöntemlerle ülkemizin sürüklendiği bu olumsuz gelişmelere hep birlikte karşı koymak üzere bir araya geldik” dedi.

Bu ittifakın ortak paydasının beraber bir Türkiye hayali kurmak olduğunu söyleyen Uysal, şöyle konuştu:

“Toplumsal beraberlik, beraber düşünme, beraber hayal kurma, iyiliği ve kötülüğü paylaşma, geleceğe umutla bakma, kalkınma, üretme, demokratik yaşam ve dayanışma duygusu tasfiye edilme durumunda. Her gün erozyona uğrayan ortak duyarlılıklara, bu duyarlılıklarımızın her gün aşındırılmasına, insanların otoriter yaklaşımlar içinde bölünmesine, milletimizin birbiriyle konuşamaz hale getirilmesine, milletimizin televizyonlarını dahi ayırmış duruma getirilmesine, birbirini dinleyemez hale getirilmesine ‘Hayır’ diyoruz”