İyi Parti, Ordu'da kan kaybetmeye devam ediyor: Geçen hafta 117, bugün 103 isim istifa etti

Ordu'nun Kumru ilçesinde art arda İyi Parti istifaları yaşanıyor. Geçen hafta 117 üyenin istifa ettiği İyi Parti'de bugün de 103 isim istifasını Genel Merkez'e gönderdi.

Türkiye 37 gün sonra yerel seçim için sandık başına gidecek. Muhalefet cephesinde ise halen parti içi krizler sürüyor. İyi Parti'deki istifalara bugün bir yenisi daha eklendi.

Geçen hafta Ordu'nun Altınordu ilçesinde 117 üyenin istifa ettiği İyi Parti'de son olarak Kumru ilçesinde AK Parti adayı Yusuf Yalçuva’ya karşı aday çıkarılmaması üzerine Kumru İlçe Başkanı Murat Ankara, yönetim kurulu ve bu duruma tepki gösteren 103 kişi istifa dilekçelerini Ankara Genel Merkez'e gönderdi.

İstifalarla ilgili bilgi veren Murat Ankara, şu ifadeleri kullandı:

"Kumru’da AK Parti varsa, İyi Parti’de var dedirttik ama kıymet bilinmedi. Vefasızlıkları hep içimize attık. Bunun üzerine Kumru’da İP aday bile çıkaramadı. Bu zihniyetle düşünen insanlar, yönetime ve özellikle Kumru seçmenine ihanet etmiştir. Kumru’yu seçeneksiz ve tek bir partiye teslim etmişlerdir. Bu ayıp kendilerine yeter. Maalesef Kumru AK Parti’ye teslim edilmiştir. Pazarlıkların kurbanı olmuştur. Kumru ve biz bu yapılanları hak etmiyoruz. Bu sebeplerden dolayı yönetim kurulu kararı alarak istifa kararı aldık. Kararımızı üyelerimize tebliğ ettikten sonra onlarca üye bu duruma tepki göstererek istifa ettiler."