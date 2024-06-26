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Haberler > Politika > Erdoğan: Kendimize yeni ortak aramıyoruz

Erdoğan: Kendimize yeni ortak aramıyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan: Kendimize yeni ortak aramıyoruz
Ak Parti, Nihat Zeybekci, Siyaset, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında siyasette yumuşama dönemi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, siyasetteki normalleşme süreciyle varmak istedikleri hedefi “Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi millî meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz” sözleriyle anlattı.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA -  AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu. Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a detaylı bir sunum yaptı. Zeybekçi sunumunda; ekonomi, adalet, bürokrasi, vergi mevzuatı, sanayi-teknoloji, kredi teşvikleri, Meclis işleyiş aksaklıkları, göç problemi, atıl iş gücü ile tarım ve hayvancılık alanında yaşanan meselelere yer verdi. Toplantıda öne çıkan başlıklardan biri milletvekillerinin sahada karşılaştıkları problemler oldu. Edinilen bilgilere göre, toplantıda milletvekillerinin bürokratları aşamadığı, bu sebeple de vatandaşın sıkıntısının çözümü noktasında aksaklıklar yaşadıkları bilgisi paylaşıldı.  

Erdoğan, MYK toplantısında siyasette yumuşama dönemi ile ilgili de konuştu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, muhalefet ile yapılan görüşmeleri işaret ederek, müzakere iradesinin, partiye yönelik hakaret ve sataşmaların kabullenileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Partiye dönük hakaretvari açıklamaların tekrarlanması hâlinde karşılık vermede tereddüt edilmeyeceğinin altını çizen Erdoğan, siyasetteki normalleşme süreciyle varmak istedikleri hedefi “Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi millî meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz” sözleriyle anlattı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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