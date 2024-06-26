Erdoğan’dan kurmaylarına sokak köpeği talimatı: Bu işi bir an önce neticelendirin

AK Parti’nin MYK toplantısında gündeme gelen başıboş sokak köpekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - AK Parti’nin önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısına başıboş sokak köpekleri damga vurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri paylaştı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler ise yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘uyutma’ konusuna temkinli yaklaşması üzerine Güler’in, 5199 sayılı kanunda bunun zaten olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi. Bunun üzerine Erdoğan’ın “Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun” dediği öğrenildi. Toplantıda yerel yönetimlerin buradaki rolü ile barınakların niteliğinin ve kalitesinin artırılması da gündeme geldi. Başıboş köpeklerin sadece barınaklara alınarak sorunun çözülemeyeceği, barınaklardaki imkân ve şartlarında iyileştirilmesinin önemli olduğuna değinildi. Öte yandan teklifin Meclis kapanmadan Meclis Başkanlığına sunulacağı belirtildi.

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TEŞKİLATA EĞİTİM TALİMATI

Toplantıda İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın da bir sunum gerçekleştirdi. Yalçın’ın hazırladığı raporu yedi kitap hâline getirdiği önümüzdeki günlerde bunu kamuoyuna açıklayacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda kitapları gördüğünde “Bunlar da ne?” diyerek gülümsediği Yalçın’ın da kitapları anlatmaya başladığı öğrenildi. Erdoğan sunum sonrası çalışmaları kamuoyuna duyurulmasını isteyerek, teşkilata da bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini kaydetti.

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‘SİYASET BELGESİ’ GELİYOR

Öte yandan Erdoğan “AK Parti’nin insan hakları konusunda attığı adımları tek tek anlatalım. Siyaset belgesini oluşturalım” talimatı verdi. İnsan Hakları Başkanlığı’nın çalışmalara başlayarak; AK Parti’nin demokrasiye bakışı, millî iradeye bakışı, darbelere karşı tutumunun anlatılacağı siyaset belgesini hazırlamaya başladığı öğrenildi. Sonbaharda açıklanacak belge için siyaset bilimciler, sosyologlar, hukukçular, siyasetçiler ve STK’lar ile görüşülecek.