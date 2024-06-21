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Ermenistan'ın Filistin'i tanımasına Türkiye'den ilk yorum

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ermenistan&#039;ın Filistin&#039;i tanımasına Türkiye&#039;den ilk yorum

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya, İsveç, Norveç ve İrlanda'nın ardından Ermenistan da Filistin'i devlet olarak tanıdı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada karardan duyulan memnuniyet belirtilirken "Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'in resmen devlet olarak tanıdığını açıklaması sonrası bir açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın aldığı karardan duyulan memnuniyetin altı çizildi.

'FİLİSTİN'İN TANINMASI VİCDANIN GEREĞİDİR'

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz.

Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir.

Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

İspanya, İsveç, Norveç ve İrlanda geçtiğimiz ay Filistin'i resmen devlet olarak tanıdıklarını açıkladı. İsrail'in soykırımını durdurmak için elini taşın altına koyan Avrupa ülkelerinden sonra bir adım da Ermenistan'dan geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Filistin'in resmen tanınmasına ilişkin bir bildiri yayımladı. Bildiride, "Ermenistan'ın çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin sorununa barışçıl ve kapsamlı bir çözümü savunduğu ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini desteklediği" belirtildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerinin gerçekleşmesini sağlamanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Yukarıda belirtilenlere dayanarak, uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit eden Ermenistan Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni tanır" ifadesine yer verildi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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