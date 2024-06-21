İsrail Filistin'i devlet olarak tanıyan Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 21 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme: 21 Haziran 2024 13:30 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Filistin'de soykırım yapan İsrail, bir darbe de Ermenistan'dan yedi. Ermenistan hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından harekete geçen İsrail, Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.