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İsrail Filistin'i devlet olarak tanıyan Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Filistin&#039;i devlet olarak tanıyan Ermenistan&#039;ın Tel Aviv Büyükelçisi&#039;ni bakanlığa çağırdı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin'de soykırım yapan İsrail, bir darbe de Ermenistan'dan yedi. Ermenistan hükümetinin Filistin'i devlet olarak tanımasının ardından harekete geçen İsrail, Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.

Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.

Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya da 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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