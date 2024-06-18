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Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

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Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştüğünü duyurdu. İki lider arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi ele alındı.
 
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

PAŞİNYAN ERDOĞAN'IN KURBAN BAYRAMINI KUTLADI

Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir.

ERDOĞAN SEL FELAKETİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletmiştir.

İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ İÇİN UZLAŞI TEYİT EDİLDİ

Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır. Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir.

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır.
 
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