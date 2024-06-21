Ermenistan'ın da tanımasıyla beraber Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye çıktı

İsrail - Filistin olayları devam ederken Filistin'i tanıyan ülkelere bir tanesi daha eklendi. Mayıs 2024 itibarıyla BM'nin 194 üyesinden 146'sı Filistin'i devlet olarak tanırken Ermenistan'da tanıdığını duyururken vatandaşların araştırdığı Ermenistan, Filistin'i tanıyor mu sorusunun cevabı geldi.

Ermenistan hükümeti, bugün yaptığı açıklama ile beraber Filistin'i devlet olarak tanıdığını duyurdu. Vatandaşlar destekliyor mu merak ederken devlet olarak tanıyan ülkeleri de araştırdı. BM'nin 194 üyesinden 146'sı Filistin'i tanıyor. İşte ülkeler...

ERMENİSTAN FİLİSTİN'İ TANIYOR MU?

Ermenistan hükümeti, Filistin'i tanıdığını bugün itibarıyla duyurdu. Geçtiğimiz ay İspanya, İsveç, Norveç ve İrlanda da tanıdığını duyurmuştu. Böylece tanıyan ülkeler sayısı da arttı.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER 2024

Mayıs 2024 ayı ile beraber BM'nin 194 üyesinden 146'sı Filistin'i devlet olarak tanıyorken Ermenistan ile beraber sayı 147'ye çıktı.

Bahreyn, Endonezya, Nikaragua, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Fas, Somali, Tunus, Türkiye, Yemen, Afganistan, Bangladeş, Küba, Ürdün, Madagaskar, Batı Sahra, Malta, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Sırbistan, Zambiya, Arnavutluk, Cibuti, Mauritius, Cezayir, Sudan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Mısır, Gambiya, Hindistan, Nijerya, Seyşeller, Sri Lanka, Namibya, Rusya, Belarus, Ukrayna, Vietnam, Çin, Burkina Faso, Komorlar, Gine, Gine-Bissau, Kamboçya, Mali, Moğolistan, Senegal, Macaristan, Brunei, Cape Verde, Kuzey Kore, Nijer, Bulgaristan, Maldivler, Gana, Togo, Zimbabve,

Çad, Laos, Sierra Leone, Uganda, Kongo Cumhuriyeti, Angola, Mozambik, Sao Tome ve Principe, Romanya, Tanzanya, Gabon, Umman, Polonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Botsvana, Nepal, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Butan ülkeleri tanırken 1999 senesine kadar Güney Afrika, Tacikistan, Özbekistan, Papua Yeni Gine, Kazakistan, Filipinler, Azerbaycan, Türkmenistan, Gürcistan, Bosna Hersek, Esvatini, Ruanda, Kırgızistan, Etiyopya, İran, Benin, Kenya, Malavi, Ekvator Yeni Ginesi, Vanatu, Arjantin, Bolivya, Ekvador, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Lübnan, Fildişi Sahili, Karadağ, Paraguay, Doğu Timor, Brezilya gibi ülkeler yer alırken BM üyesi olmayan Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ve Vatikan da listede yer aldı.