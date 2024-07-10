Esad'la görüşeceğini söylemişti! Şam yönetiminden Özel'e cevap geldi

Özgür Özel'in Erdoğan'a "Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim" ifadelerinin ardından CHP'den açıklama geldi. CHP'li Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini ve ziyaretin gerçekleşeceğini açıkladı.

CHP'li Burhanettin Bulut, Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah isimli programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Suriye ziyaretine ilişkin ilk kez konuştu ve Özel'in Şam'a gideceğini söyledi.

Bulut, Özel'in çözüm için ülkeye gideceğini açıkladı.

TARİH BELLİ DEĞİL

Bulut, Şam yönetimi ile temasa geçtiklerini belirterek ziyarete ilişkin olumlu cevap aldıklarını söyledi. Bulut şunları söyledi: "Görüşme niyetine ilişkin bu konuların çözümü, niyet ifadesi karşılık buldu. Bundan sonra sadece şartların olgunlaşması, nerede görüşme hangi tarih bunlar konuşulacak. Biz görüşme talebimizi ilettik Şam'dan da olumlu cevap geldi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı bir açıklamada Erdoğan ile Esad arasında arabulucu olabileceğini ifade ederek, "Önce Esad Türkiye ile masaya oturmaya ikna edilmeli. Ben Esad'ı masaya oturmaya ikna edebilirim. Yeter ki Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsun" sözlerini kullanmıştı.