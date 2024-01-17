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    Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel’i DSP ile tehdit etmiş

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    CHP’de yeniden aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i adaylıkla tehdit ettiği iddia ediliyor.

    Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel’i DSP ile tehdit etmiş
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - Kulislerde, Büyükerşen’in Özel ile görüşmesinde adaylıkta ısrar ederek “Eğer aday göstermezseniz DSP’den aday olurum” dediği belirtiliyor. Buna karşın Özel’in “Orta yolu bulalım. Siz dinlenin, sizin işaret ettiğiniz bir kişiyi aday gösterelim” sözleri üzerine, Büyükerşen’in “Eğer ben aday yapılmayacaksam genel sekreterim Ayşe Ünlüce aday yapılsın. Başka türlüsünü kabul etmem” karşılığını verdiği, Özel’in de bunu kabul ettiği konuşuluyor. CHP Eskişehir teşkilatında Ünlüce’nin bürokrat kimliğinin ağır bastığı, siyaset konusunda zayıf kaldığı görüşü hâkim. Buna rağmen teşkilatın, Büyükerşen’in başka partiden aday olma tehdidine karşılık ses çıkarmadığı belirtiliyor. Öte yandan AK Parti, uzun yıllar CHP yönetiminde olan Eskişehir’i kazanmak için kolları sıvadı. İyi Parti’den AK Parti’ye geçen ve Eskişehir’de aday gösterilen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğu, Büyükerşen’in aday gösterilmemesinin AK Parti’yi bir adım öne geçirdiği kaydediliyor. Eskişehir’e özel önem veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bunu göstermek için de bu ilin ilçe adaylarını bizzat açıklayabileceği belirtiliyor. 

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ChpEskişehirYerel Seçim
    Haberler > Politika > Eskişehir krizinin perde arkası: Büyükerşen, Özel’i DSP ile tehdit etmiş
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