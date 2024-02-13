Genel seçimleri bilen SONAR'dan İstanbul anketi: İmamoğlu ve Kurum başa baş, yarış yüzde 41'e yüzde 41'de

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin en merak edileni İstanbul... CHP'nin adayı ve mevcut İBB Başkanı İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında gidip gelen yarışta son anketi SONAR açıkladı. 14-28 Mayıs seçimlerinde sonuca en çok yaklaşan şirketlerden olan SONAR'ın kurucusu Hakan Bayrakçı, İstanbul yarışının başa baş olduğunu belirterek oranın yüzde 41'e yüzde 41 olduğunu aktardı. Bayrakçı, İmamoğlu'nun oy oranındaki azalmanın nedenini 'siyasi' olarak işaret ederken Kurum'un oy artışını ise 'siyasete çok girmemesine' bağladı.

Türkiye 46 gün sonra sandık başına gidecek. seçim nabzının en yüksek attığı kentlerin başında gelen İstanbul'daki yarışın ise nasıl sonuçlanacağı en çok merak edilenler arasında. Anket şirketleri de adayların oy oranlarına dair araştırmalarını paylaşmaya devam ediyor.

Son anket ise 14-28 Mayıs seçimlerinde sonuca en yakın tahmini yapanlar arasında yer alan SONAR Araştırma'dan geldi. Şirketin kurucusu Hakan Bayrakçı, CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programında İstanbul'a dair son anketi paylaştı.

İSTANBUL'DA YARIŞ BAŞA BAŞ!

Bayrakçı, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un seçimde başa baş gittiğine vurgu yaparak "Yüzde 41, yüzde 41" dedi.

Bayrakçı, “Böyle bir başa başlık ben görmedim. Yüzde 41, yüzde 41. İki ay önceki anketlerde fark vardı. Ekrem İmamoğlu öndeydi. Ankete katılardan 1391 kişi Murat Kurum demiş, 1401 kişi de Ekrem İmamoğlu demiş. Ben buna bu önde diye bilir miyim? Hata payı zaten yüzde 1,3” ifadelerini kullandı.

Bayrakçı, “Sayın İmamoğlu CHP'de kırılmaya sebebiyet verdi. Bu kırılma CHP'de oy kaybına neden olur mu?” sorusuna, “Bu tepki bir ölçüde var. Giderek de birkaç puan artabilir. Yani tepkiden bahsediyorum. Aleyhinde olabilir. İmamoğlu'nun puanı azalabilir. Geçen seçimde yüzde 54 aldı. Şimdi bu 54 nereye gitti. 5'e yakın İYİ Parti, 5'e yakın DEM. Şimdi bir fire gözüküyor ve bu firenin nedeni de siyasi” diye cevap verdi.

'KURUM'UN SİYASETE ÇOK GİRMEMESİ İYİ BİR ŞEY'

Bayrakçı, İmamoğlu ile Kurum arasında 1-2 ay önce 12/13 puan fark olduğunu belirterek sonraki süreç için şunları kaydetti:

“Buna 20 gün sonra yapılacak anketten sonra net cevap verebiliriz. CHP 1 aydır o kadar karıştı ki, evet koyu CHP'li sadece iç çekiyor. Bir 4/5 puan var ki, bu çok tedirgin ediyor. Mesela başa baş ilçeleri vardı, Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe gibi, bu ilçelerde çok farklı sonuçlar çıkmış. İlçelerdeki icraatlar ve belediye başkan adayına bakarak oy veriliyor. Kafa kafaya alınmış ilçelerde 20 puan fark olanlar var. Kağıthane'de 35 puan fark var. Üsküdar'da 20 puan, Sancaktepe'de 14/15 puan fark var. Bürokrat ağırlıklı ve hizmet ağırlıklı konuşmaları beğeniliyor Kurum'un. Siyasete fazla girmiyor Kurum ve bu çok iyi bir şey. Deprem, yıkım ile özdeşleşmiş bir yapısı var. İstanbul deprem beklentisi içerisinde. Gerilimi tırmandırmıyor Kurum.”