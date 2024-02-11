AK Parti kaynakları son anketi açıkladı! İstanbul'da dengeler değişti, seçim bıçak sırtı

DEM Parti ve Yeniden Refah’ın aday çıkarması seçimleri kafa kafaya getiriyor. Başak Demirtaş’ın çekilmesi CHP’ye avantaj sağlıyor. YRP’nin adayı da AK Parti’yi zora sokabilir.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - İstanbul seçimlerinin kilit partileri olarak görülen DEM Parti ve Yeniden Refah Partisinin aday çıkarması, bu ildeki dengelerin tekrar kurulmasına sebep olacak. AK Parti kulislerinde, Başak Demirtaş yerine, Meral Danış Beştaş’ın aday gösterilmesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dâhilinde gerçekleştiği ileri sürülüyor.

DEM, İMAMOĞLU İLE DANIŞIKLI ADAY ÇIKARDI

Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesinin “İmamoğlu’na kazandırmak” üzerine bir strateji yürütüleceğinin göstergesi olarak nitelendiriliyor.

AK Parti kaynakları “Başak Demirtaş’tan sonra ortaya çıkacak her aday aslında düşük profilli olarak algılanacaktı. Bu algıyı yıkmak için partide güçlü bir figür olarak görülen Meral Danış Beştaş çıkarıldı. Eğer hiç aday çıkarmasalardı, kendi seçmen tabanında büyük tepki çekeceklerdi.

Hem bu tepkileri gidermek, ama bir yandan da İmamoğlu ile danışıklı olarak Meral Danış Beştaş’ı aday göstermek zorunda kaldılar. DEM seçmeninin en az yarısının bu şartlarda CHP’nin adayına oy verme potansiyeli bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.

RÜZGÂR KURUM’DAN YANA

Yeniden Refah’ın aday çıkarmasının ise AK Parti açısından dezavantaj olduğunu belirten AK Parti kurmayları “Şu anda, İstanbul’da kafa kafaya bir durum var. Bizim son anketlerimizde İmamoğlu ile Murat Kurum arasında, Kurum lehine binde 4’lük bir fark görünüyor. Rüzgâr Kurum’dan yana ve yükseliş trendine girmiş durumda. DEM ile YRP’nin aday çıkarması İstanbul seçimlerini iyice bıçak sırtı hâle getiriyor. Seçim çok küçük farklarla sonuçlanacaktır” görüşünü dile getirdi.