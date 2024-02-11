Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • AK Parti kaynakları son anketi açıkladı! İstanbul'da dengeler değişti, seçim bıçak sırtı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti kaynakları son anketi açıkladı! İstanbul&#039;da dengeler değişti, seçim bıçak sırtı
    İstanbul Seçimleri, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    DEM Parti ve Yeniden Refah’ın aday çıkarması seçimleri kafa kafaya getiriyor. Başak Demirtaş’ın çekilmesi CHP’ye avantaj sağlıyor. YRP’nin adayı da AK Parti’yi zora sokabilir.

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - İstanbul seçimlerinin kilit partileri olarak görülen DEM Parti ve Yeniden Refah Partisinin aday çıkarması, bu ildeki dengelerin tekrar kurulmasına sebep olacak. AK Parti kulislerinde, Başak Demirtaş yerine, Meral Danış Beştaş’ın aday gösterilmesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dâhilinde gerçekleştiği ileri sürülüyor.

    DEM, İMAMOĞLU İLE DANIŞIKLI ADAY ÇIKARDI

    Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesinin “İmamoğlu’na kazandırmak” üzerine bir strateji yürütüleceğinin göstergesi olarak nitelendiriliyor.

    AK Parti kaynakları “Başak Demirtaş’tan sonra ortaya çıkacak her aday aslında düşük profilli olarak algılanacaktı. Bu algıyı yıkmak için partide güçlü bir figür olarak görülen Meral Danış Beştaş çıkarıldı. Eğer hiç aday çıkarmasalardı, kendi seçmen tabanında büyük tepki çekeceklerdi.

    AK Parti kaynakları son anketi açıkladı! İstanbul'da dengeler değişti, seçim bıçak sırtı

    Hem bu tepkileri gidermek, ama bir yandan da İmamoğlu ile danışıklı olarak Meral Danış Beştaş’ı aday göstermek zorunda kaldılar. DEM seçmeninin en az yarısının bu şartlarda CHP’nin adayına oy verme potansiyeli bulunuyor” değerlendirmesini yaptı.

    AK Parti kaynakları son anketi açıkladı! İstanbul'da dengeler değişti, seçim bıçak sırtı

    RÜZGÂR KURUM’DAN YANA

    Yeniden Refah’ın aday çıkarmasının ise AK Parti açısından dezavantaj olduğunu belirten AK Parti kurmayları “Şu anda, İstanbul’da kafa kafaya bir durum var. Bizim son anketlerimizde İmamoğlu ile Murat Kurum arasında, Kurum lehine binde 4’lük bir fark görünüyor. Rüzgâr Kurum’dan yana ve yükseliş trendine girmiş durumda. DEM ile YRP’nin aday çıkarması İstanbul seçimlerini iyice bıçak sırtı hâle getiriyor. Seçim çok küçük farklarla sonuçlanacaktır” görüşünü dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbul SeçimleriDEM PartiYeniden Refah Partisi
    Haberler > Politika > AK Parti kaynakları son anketi açıkladı! İstanbul'da dengeler değişti, seçim bıçak sırtı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    AK Parti'nin seçim programına silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zanlıları 150 kişilik ekip arıyor - Politikaİşte silahlı saldırı anına ait yeni görüntülerCHP'deki 'oda krizi'nin perde arkası: 37 yıllık 'sır küpü' Şükran Kütükçü 'taraf' değiştirdi - Politika37 yıllık 'sır küpü' hakkında 2 iddiaİstanbul seçiminin sonucunu Esenyurt belirleyecek: AK Parti'nin adayı hazır, gözler CHP'de - Politikaİstanbul seçiminin sonucunu belirleyecek ilçeCHP'nin seçim sloganı belli oldu: İşimiz gücümüz Türkiye - PolitikaCHP'nin seçim sloganı belli olduAday bulamayan İyi Parti’de telaş başladı! - PolitikaAday bulamayan İyi Parti’de telaş başladı!Muhalefette sular durulmuyor! Seçime günler kala CHP'de toplu istifa - PolitikaSeçime günler kala CHP'de toplu istifaAziz Yeniay, saldırı sonrası TGRT Haber'e konuştu: Terörün beslendiği korkuya prim vermeyeceğiz - Politika'Terörün beslendiği korkuya prim vermeyeceğiz'Murat Kurum'dan AK Parti seçim programına saldırıyla ilgili açıklama - Politika'Hiç kimse ama hiç kimse...'AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programına silahlı saldırı - PolitikaAK Partili adayın programında silahlı saldırı!AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ: Büyükşehir belediye başkanlığı için kafamda bir süre var - Politika'Belediye başkanlığı için kafamda bir süre var'
    Sonraki Haber Yükleniyor...