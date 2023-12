HEDEP’ten ‘CHP’yle görüşme’ sorusuna cevap: "Bir görüşme talepleri yok"

5 Aralık 2023 17:45 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 17:45

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

HEDEP Eş Genel Başkanı Tulay Hatımogullari Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Oruç, yerel seçim başvurularının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Adaylarımız en geniş kent uzlaşısıyla seçeceğimizi ifade etmiştik. Her yerde olduğu gibi erkek egemen anlayışa karşı kadınların, gençlerin ve engellilerin bir adım öne çıkmasını istiyoruz. Başvurularında daha büyük bir artış bekliyoruz. Bir adım öne çıkın ve lütfen bulunduğunuz her yerde aday olmak için başvurunuzu yapın. Biz her yerde kazanmak üzere yola çıkıyoruz. Bölge belediyeleri için ellerini ovuşturanlar bilsin ki onlara oradan ekmek çıkmaz. Halklarımız partimizin etrafını öyle bir sarıp sarmalayacak ki halkımızla beraber bizler kayyımlara karşı koruma kalkanı oluşturacağız. Çünkü orada bizim hayatlarımız var, bizler orada doğduk, orada yetiştik, o topraklar bizim topraklarımız, kayyımın toprağı değil" dedi.

CHP İLE GÖRÜŞME OLACAK MI?

"CHP ile bir görüşmeniz olacak mı?" sorusuna ise Oruç, "Şu an bir görüşme talebi yok. Biz tüm siyasi partiler ve toplumsal dinamiklerle zaten seçimleri konuşmak üzere görüşmeye açığız. Herkesin görüşme talebine açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum" cevabını verdi.