Hikmet Çetin ve Feti Yıldız'dan 15 dakikalık görüşme!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin'le bir araya geldi. 15 dakika süren görüşme ile ilgili Yıldız, "Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var. Genel bir görüşme yaptık" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM eski Başkanı ve CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ile TBMM'de görüşme gerçekleştirdi.
Yaklaşık 15 dakika süren görüşme sonrası Yıldız, güncel siyasetten konuştuklarını söyledi.
BAHÇELİ'YLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan Hikmet Çetin, geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etmişti.
Görüşmeye ilişkin MHP'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Bahçeli ve Çetin'in MHP Genel Merkezi'ndeki baş başa görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğü bildirilmişti.
Görüşmeye ilişkin fotoğrafın da yer aldığı açıklamada, Bahçeli'nin, Çetin'i samimi şekilde uğurladığı belirtilmişti.
Ayrıca MHP lideri Bahçeli, daha önce yaptığı açıklamada, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında iddianamelerin süratle hazırlanması gerektiğini belirtmişti.