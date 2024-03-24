İstanbul yarışında son durum! Hakan Bayrakçı'dan kritik ilçeler için tahminler... Dikkat çeken İyi Parti detayı

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, yerel seçimlerde son 1 haftanın önemine dikkat çekti. Mayıs seçimlerinde başa baş giden ilçelerde AK Parti'nin önde olduğunu söyleyen Bayrakçı, İstanbul yarışında Ekrem İmamoğlu'nun kazanıp kazanmayacağını İyi Parti seçmeninin belirleyeceğini ifade etti. Bayrakçı; Tuzla, Üsküdar, Sancaktepe, Sarıyer ve Bağcılar'a ilişkin tahminlerini de paylaştı.

Yerel seçimlere 1 hafta kala Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı'dan son değerlendirmeler geldi. CNN Türk yayınına katılan Bayrakçı, İstanbul seçimlerinde her olayın sonucu yarım ya da bir puan etkilediğini belirterek, emeklilerle ilgili bir şeyin açıklanmasının etkili olabileceğini söyledi.

'BİR HAFTA ÖNEMLİ'

Bayrakçı, "Bir hafta önemli. Şimdilik bir seyir var. Bir hafta on gündür biraz aynı seyrediyor. Olayları gözetliyoruz. İstanbul seçimi Türkiye'nin seçimi havasında" dedi. Bayrakçı, "Murat Kurum aday tespitlerinden önce seçmenin istediği isimdi. AK Parti ve MHP seçmeninden bahsediyorum. Dolayısıyla AK Parti'nin Murat Kurum'u aday yapması doğaldı. Cumhur İttifakı'nın seçmen tercihi buydu. Önceki dönemli bakanlığından dolayı bir ismi vardı. Sonuç olarak etkili bir isme karşı etkili bir isim çıkarılmış oldu" şeklinde konuştu

'BAŞA BAŞ GİDEN İLÇELERDE AK PARTİ BİR HAYLİ ÖNDE'

Bayrakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 35-40 yıldır yerel seçimi iktidara uyarı seçimi olarak görüyor. Bu seçimde o bir ölçüde yansımamış oluyor. Giderek artan bir ivmeyle seçmen mevcut belediye başkanına bakarak oy kullanmaya başladı. Bu seçimde bu çok yükseldi. Bu sebeple mayıs seçimlerinde başa baş giden ilçelerde AK Parti bir hayli önde. Belediye başkanları nedeniyle. Keza CHP'nin de başarılı bulunan belediye başkanları önde. Bütün bunlar bir matrix oluşturuyor, bu da bir sonuç çıkarıyor. Bizim görevimiz de bunu bilmek. 2 puanı geçmeyen ölçülerde bilmek. Bazı şehirlerde sonuç çok net. Onları yayınladık. Bir haftada bir iki puanlık fark kapanabilir.

'İYİ PARTİ SEÇMENİ İMAMOĞLU'NUN KAZANMASI YA DA KAYBETMESİNDE ETKİLİ OLACAK'

İstanbul'da İyi Parti'nin genel seçimde yüzde 7 ile 11 arasında bir oyu olabilir. Ama bu yerel seçimde yakın bulduğu adaya verebilir. İmamoğlu'nun eleştirirken bunu söylüyordum. İyi Parti seçmenin İmamoğlu'nun kazanmasında ya da kaybetmesinde etkili olacak, DEM değil. DEM zaten İmamoğlu'na veriyor. Siz DEM ile ilgili çok açık bir tavır koyarsınız, İYİ Parti seçmeni milliyetçi. Onun dışında İmamoğlu'nun kampanyası çok iyiydi.

Türk siyasetinde siz miting yapmadığınız zaman şunu düşünürler: ‘gücü yok toplayamayacak miting mi yapamıyor’ dolayısıyla mecburi yaptığınız bir şeydir. Kalabalığı ben şöyle gözlerim ‘önceki seçime oranla kalabalıkta azalma var mı, artma mı var, yoksa aynısını mı koruyor?’ Oy oranında gösterge olabilir. Mayıs seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’nun mitingleri mahşer gibi oluyordu ama seçimi kaybetti. Dolayısıyla elbette bir gösterge oluyor ama tek gösterge değil tabi.

TUZLA, ÜSKÜDAR, SANCAKTEPE

Anketini yaptığı ilçeleri milimetrik doğru mu değil mi diye takip edeceğim. Bir aşağı bir yukarı tutacağına inanıyorum. Bana ilginç gelen ilçeler şunlar oldu: Son seçimde başa başa yakın oy çıkan ilçeler vardı. Mesela Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tuzla bunlardan biri, Üsküdar, Sancaktepe başa baştı.

Bu belediyelerde AK Parti belediye başkanları var. Merak ediyordum başa baş bir ilçe. AK Parti’nin avantajları da var, artılar eksiler var ama acaba ne çıkar diye. Genelde AK Parti’nin belediye başkanı olan başa baş ilçelerde AK Parti belediye başkanları yüksek çıktılar. Bunu MHP için de söyleyebilirim.

AK Parti MHP olsun mevcutta belediye başkan olan ilçeler ciddi başarılı sonuçlar alacak. İlginç olan şu: CHP’nin de orada ilçe başkanı olan ilçelerde CHP’de yüksek alacak.

'ÜSKÜDAR'DA CİDDİ FARK OLUR'

Üsküdar’da AK Parti mevcut belediye başkanı seçimi alır, ciddi bir oyla 8-10 puan gibi fark olur. Kendi ölçtüğüm anketi söylüyorum size, hiç kimse çıkıp da ‘evet biz 8 puan gerideymişiz seçimi kaybediyoruz’ demek istemiyor. Başkanın da ciddi başarıları var ki bu sonuç çıkmış.

Üsküdar kadar olmasa da o da en az 6-8 puan farkla seçimi alır.

Sarıyer’de üç parti yarışı var, CHP önde arkasında bağımsız oranı mevcut. Onun da bayağı oyu var. AK Parti’de iki partinin yanında.

Bağcılar’da yüksek bir oyla belediye başkanı seçilir. AK Parti Bağcılar’dan bayağı yüksek oy alır. En fazla oy alır diye tartışılan iki ilçeden biri Bağcılar."