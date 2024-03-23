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Son İstanbul anketinde fark yüzde 0,7 puan! Murat Kurum yarışı önde bitiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son İstanbul anketinde fark yüzde 0,7 puan! Murat Kurum yarışı önde bitiriyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 8 gün kala son İstanbul anketi yayımlandı. Gezici Araştırma'nın anket sonuçlarına göre, başa baş mücadelenin sürdüğü İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasındaki fark sadece yüzde 0,7 puan, yarışı önde bitiren isim ise Murat Kurum.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için sadece 8 gün sonra sandık başına gidecek. Yerel seçimlerde geri sayım hız kesmeden devam ederken en kritik il olan İstanbul için son anket sonuçları masaya konuldu.

Gezici Araştırma Merkezi tarafından, İstanbul genelinde sosyal, ekonomik, politik ve kültürel konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 15-17 Mart 2024 tarihleri arasında, 5868 katılımcıyla yüz yüze görüşme metodu ile yapılan anket çalışmasının sonuçları açıklandı.

MURAT KURUM ÖNDE

Ankete göre, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP'nin yeniden adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki başa baş mücadele sürüyor. İki isim arasındaki fark yalnızca yüzde 0,7 puan. Ankete göre, Murat Kurum yarışı önde bitiriyor.

Son İstanbul anketinde fark yüzde 0,7 puan! Murat Kurum yarışı önde bitiriyor - 1. Resim

"31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen cevaplar şöyle: 

Murat Kurum- Yüzde 42,3

Ekrem İmamoğlu- Yüzde 41,6 

Meral Danış Beştaş- Yüzde 5,9 

Mehmet Altınöz- Yüzde 4,3

Buğra Kavuncu- Yüzde 2,5

Azmi Karamahmutoğlu- Yüzde 1,4

Taylan Yıldız- Yüzde 0,6

Diğerleri- Yüzde 1,4 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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