6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay’daki 20 vakıf eseri, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açılıyor. Kentteki vakıf eserleri için bugüne kadar 4,3 milyar liralık yatırım yapıldı.

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6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın tarihî ve kültürel mirasını tekrar ayağa kaldırmak maksadıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde altı ilçede restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eseri kapılarını bugün açıyor.

Mimari eserler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek törenle tekrar ziyaretçilerle buluşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının açıklamasına göre; 2023 senesinde yaşanan 6 Şubat depremlerinde Hatay’da hasar gören 133 vakıf eserinden 91’inin restorasyonu tamamlandı.

Şehirdeki vakıf eserlerinin ihyası için ise bugüne kadar 4 milyar 308 milyon TL yatırım gerçekleştirildi. Devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla toplam yatırımın yaklaşık 9 milyar 420 milyon TL’ye ulaşması hedefleniyor. Kapılarını tekrar açacak eserler arasında Beyazıd-i Bistami Türbesi, Mustafa Şevki Paşa Camii, Semerciler Camii ve Mahremiye Camii de yer alıyor.

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