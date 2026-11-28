Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen iki ayrı soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 16, yarın ise 39 il için fırtına ve sağanak uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği ve AKOM, saatte 90 kilometreyi bulacak poyraz ile ani sel riskine karşı megakentin 6 ilçesi için kritik uyarıda bulundu.

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Yurt genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bu gece yarısından itibaren yerini dondurucu soğuklara, şiddetli poyraza ve sağanak yağışlara bırakıyor.

Balkanlar ile Karadeniz hattından giriş yapacak yeni sistemle birlikte Türkiye kış şartlarına adım atarken, İstanbul için hem fırtına hem de karla karışık yağmur uyarısı yapıldı.

YARIN SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yarın yurt genelinde 4 ila 5 derece gerileyecek olan hava sıcaklıkları yeni haftada sert düşüşünü sürdürecek. Kuvvetli yağış, fırtına ve kar beklentisi nedeniyle bugün 16, yarın ise 39 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı.

Kış tam anlamıyla başlıyor! 39 kente sarı kodlu alarm: İstanbul’un 6 ilçesine özel uyarı

ÇOK SAYIDA İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Bugün sarı kod verilen iller: Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova.

Yarın sarı kod verilen iller: Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye.

Kış tam anlamıyla başlıyor! 39 kente sarı kodlu alarm: İstanbul’un 6 ilçesine özel uyarı

İSTANBUL’UN 6 İLÇESİNE ÖZEL UYARI

Sibirya kökenli soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek olan İstanbul’da, gece saat 00.00’dan itibaren aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan açıklamalarda, özellikle Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi. Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak fırtınanın 1 Aralık Salı gününe kadar süreceği belirtilerek; ani sel, su baskını, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Kış tam anlamıyla başlıyor! 39 kente sarı kodlu alarm: İstanbul’un 6 ilçesine özel uyarı

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE BUZLANMA RİSKİ

İstanbul Valiliği, 29 Kasım Pazar gününden itibaren hafta boyunca etkisini sürdürecek soğuk hava dalgasının yüksek kesimlerde karla karışık yağmura dönüşebileceğini duyurdu. Megakentte 4 günlük sıcaklık tablosu ise şöyle öngörülüyor:

29 Kasım Pazar: 9 - 10 derece

30 Kasım Pazartesi: 4 - 5 derece

1 Aralık Salı: 3 - 6 derece

2 Aralık Çarşamba: 3 - 5 derece

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