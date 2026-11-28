Bolu'da kaybolduktan saatler sonra ulaşılan ve içinde 10'u çocuk 13 kişinin bulunduğu aracın güzergahı havadan görüntülendi. Yedigöller bölgesinde mahsur kalan aracın hareket ettiği yol kamerayla kaydedildi. Aracın bulunmasına yönelik başlatılan çalışmalara Bayraktar'ın 2 İHA'sı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 1 İHA'sı destek vermişti.

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Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden ve mahsur kaldıktan sonra ulaşılan aracın güzergahı görüntülendi.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla dün Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı'na düzenlenen günübirlik gezinin ardından dönüş yoluna geçtikten sonra irtibat kesilen ve çalışmalar sonucu ulaşılan aracın yaklaşık 15 kilometrelik güzergahı dron ve GoPro kamerasıyla kaydedildi.

İşte o güzergah: Bolu'da kaybolan aracın bulunduğu bölge görüntülendi

Aracın ana yoldan çıktıktan sonra geçtiği güzergahın büyük bölümünün çamurlu ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.

İşte o güzergah: Bolu'da kaybolan aracın bulunduğu bölge görüntülendi

Çamura saplanarak hareket edemeyen minibüsün bulunduğu ormanlık alan da dron ile havadan görüntülendi.

Havadan çekilen kayıtlarda, aracın yoğun orman örtüsüyle çevrili bir noktada kaldığı görüldü.

İşte o güzergah: Bolu'da kaybolan aracın bulunduğu bölge görüntülendi

AKINCI İHA'LAR GECE BOYUNCA YER EKİPLERİNE DESTEK OLDU

Arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçları da kullanıldı.

Bu kapsamda Bayraktar'ın 2 İHA'sı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da 1 İHA'sı söz konusu güzergahta arama çalışması yaparak 55 ekip ve 204 personelden oluşan yer ekiplerine destek verdi.

İşte o güzergah: Bolu'da kaybolan aracın bulunduğu bölge görüntülendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da havadan yapılan arama çalışmalarına ilişkin, "Baykar'a teşekkür etmek istiyorum. Selçuk Bayraktar iki tane dron gönderdi. Deniz Kuvvetlerimiz de bir dron gönderdi" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, çalışmalara destek veren bakanlıklara ve Bolu halkına da teşekkür etti.

İşte o güzergah: Bolu'da kaybolan aracın bulunduğu bölge görüntülendi

Kocaeli'den Bolu Yedigöller'e günübirlik ziyarete gelen 10 kız çocuğu ve 3 personeli taşıyan aracın Yığılca'da bataklığa saplandığı tespit edilmiş, sağlık durumları iyi olan 13 kişi bulundukları yerden kurtarılmıştı.

İşte o güzergah: Bolu'da kaybolan aracın bulunduğu bölge görüntülendi

BAKAN GÖKTAŞ'IN ÇOCUKLARIN BULUNMASI HABERİNİ ALDIĞI AN KAMERADA

Bakan Göktaş'ın, Bolu İl Jandarma Komutanlığında, çocukların ve personelin sağ bulunduğunu haber aldığı anların görüntüsüne ulaşıldı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın arama çalışmalarını sürdüren görevlilerle telefonla görüşerek kayıp çocuklar ile personelin bulunduğuna dair aldığı bilgiyi iletmesinin ardından Göktaş'ın yaşadığı sevinç ve duygulu anlar yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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