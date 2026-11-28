Kocaeli'den Bolu'ya geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin sağ salim bulunması büyük sevince neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, çocukların bulunduğu haberini aldığı sırada yaşadığı mutluluk görüntülendi. Sevinç gözyaşlarına hakim olmakta zorlanan Bakan Göktaş, aynı zamanda müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirdi.

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Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye çıktı.

Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.

Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.

Bakan Göktaş gözyaşlarına hakim olamadı: Boluda kaybolan çocuklar bulununca böyle sevindi

BAKAN GÖKTAŞ'IN SEVİNCİ KAMERALARA YANSIDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 kız çocuğunun sağ olarak bulunduğunu öğrenince duygulandı.

Bakan Göktaş'ın kurulan koordinasyon merkezinde bulunduğu sırada aldığı haber karşısında yaşadığı sevinç görüntüleri kaydedildi.

Bakan Göktaş gözyaşlarına hakim olamadı: Boluda kaybolan çocuklar bulununca böyle sevindi

ERDOĞAN'I BİLGİLENDİRDİ

Göktaş, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla bilgilendirdi.

Bakan Göktaş gözyaşlarına hakim olamadı: Boluda kaybolan çocuklar bulununca böyle sevindi

"ÇOK ŞÜKÜR MÜJDELİ HABERİ ALDIK" DİYEREK DUYURMUŞTU

Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu gece saatlerinde bildirmişti.

Göktaş, sürece destek veren başta İçişleri Bakanlığı, valilikler, valiler, AFAD, jandarma, askeri personel, komutanlar, Orman Genel Müdürlüğü ile sahadaki bütün personele teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle Bolulu vatandaşlarımıza, bu süreçte katkı sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. En büyük amacımız, duamız çocuklarımıza bir an önce kavuşmaktı. Çok şükür ki çocuklarımız sağ salim az sonra yanımızda olacaklar. Onları derhal sağlık kontrolünden geçireceğiz ve ilgili bütün tedbirleri de alacağız kendileriyle ilgili. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi, milletimizi bu tür afetlerden korusun. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bu süreci çok yakın takip eden İçişleri Bakanımıza, Tarım Bakanımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Valiliklerimize ve bütün kurumlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum."

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