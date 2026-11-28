Kocaeli'den gezi için Bolu'ya gelen 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplanması üzerine başlatılan kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, ekiplerin minibüse ulaşarak çocukları ve görevlileri araçtan çıkardığı anlar yer aldı. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun." dediği duyuldu.

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Kocaeli'den gezi için Bolu'ya gelen kafile, dönüş yolunda ormanlık alanda çamura saplanan minibüste mahsur kaldı. Düzce’nin Yığılca ilçesinde olduğu belirtilen minibüste bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Görüntülerde, ekiplerin hızla minibüsün bulunduğu noktaya ulaştığı ve araçta mahsur kalan çocuklarla görevlileri tahliye ettiği görüldü. Kurtarma sırasında çocuklardan birinin ekiplere, "Allah razı olsun." dediği duyuldu.

Minibüste bulunan 10 çocuk ve 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"YOL DAR VE GEÇİŞE ELVERİŞLİ DEĞİL"

Minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Yolun dar, bozuk ve büyük bölümünün orman yolu olduğunu belirten Öztürk, özellikle barajın aşağısındaki güzergahın araç geçişi açısından tehlikeli olduğunu ifade etti.

Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de dile getiren Öztürk, "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler." dedi.

"AŞAĞISI ÇOK TEHLİKELİ"

Şoförün Yedigöller güzergahında Yığılca tabelasını görerek buradan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini belirten Öztürk, yolun devamındaki tehlikelere dikkat çekti. Bölgede orman çalışmalarının yapıldığı Deredibi mevkisinin oldukça riskli olduğunu anlatan Öztürk, "Bizim orada çalışma yaptığımız bir yer var. Orası çok tehlikeli. Zaten telefonların çekmediği bir bölge. Dağlık ve stabilize bir yol. Orman yolu olduğu için yolun durumu da çok kötü. Araçların buradan geçmesi oldukça zor." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yığılca Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIYığılca

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