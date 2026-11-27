Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araçla Bolu'daki gezi dönüşünde irtibat kesildi. Bakanlık olayla ilgili yaptığı açıklamada, ekiplerin bölgede arama çalışması başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı kaynakları, bölgede kriz merkezi oluşturulduğunu açıkladı.

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Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin Bolu'daki gezi dönüşünde bulunduğu araçla irtibat kesildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin bulunduğu araca ulaşılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü duyurdu.

TÜM EKİPLER BÖLGEDE

Bakanlığın açıklamasına göre AFAD, jandarma ve Bakanlık ekipleri bölgedeki arama ve inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalara dronlar da destek veriyor.

Bakanlık, arama kurtarma faaliyetlerinin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yakından takip edildiğini bildirdi.

BAKAN GÖKTAŞ OLAY YERİNE GİDİYOR!

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı yayında şu açıklamayı yaptı:

Bugün valimizin ve il müdürlüğümüzün bilgi vermesi ile çocuklarımız günü birlik bir gezi düzenliyor. Bakanlığımız koruma altında olan çocuklarımız için böyle etkinlikler düzenler. Fakat dönüş yolunda oldukları sırada araçtaki gps bilgilerine ulaşılamıyor. Valiliğimiz haber verdi. AFAD, arama kurtarma ekiplerimiz sahada şu an. Ben de yola çıktım bölgeye gidiyorum. İnşallah kısa zamanda çocuklarımıza ve bakanlık personellerimize ulaşacağız. Devletimiz tüm kurumlarıyla ne gerekiyorsa yapıyor.

BOLU'DA KRİZ MERKEZİ OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığı kaynakları, yaşanan olay nedeniyle Bolu Valiliğinde kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu.

Bölgede İHA ve dronlarla arama çalışması yapılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise mobil operatörlerin görevlendirildiğini açıkladı.

DURAN: ARAMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bolu’da Yedigöller bölgesine düzenlenen gezinin dönüşünde, 10 çocuğumuzu ve 3 görevli personelimizi taşıyan araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlarımız, arama kurtarma çalışmalarını koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürmektedir. En büyük temennimiz, çocuklarımıza ve görevli personelimize bir an önce sağ salim ulaşılmasıdır. Bu hassas süreçte medya kuruluşlarımızın sorumlu bir yayın anlayışıyla hareket etmeleri; kamuoyunun ise resmî makamların açıklamalarını takip ederek doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının açıklaması şu şekilde:

Bolu Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden, çocukları taşıyan araca ulaşılamaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğümüzde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğumuz ve 3 görevli personelimizin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik gezi düzenlenmiştir.

Gezi dönüşünde araçla irtibatın kesilmesi üzerine ilgili kurumlara bilgi verilmiş ve bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiştir.

Çocuklarımıza ve görevli personelimize en kısa sürede ulaşılması amacıyla AFAD, Jandarma ve Bakanlık ekiplerimiz tarafından arama ve inceleme çalışmaları ayrıca dron destekli şekilde titizlikle sürdürülmektedir.

Bakanlığımız, arama kurtarma çalışmalarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip etmektedir.

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