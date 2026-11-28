Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da gezi dönüşü mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 personelle ilgili hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için bakanlıkça teftiş başlatıldığını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu'da kaybolduktan sonra sağ bulunan 10 kız çocuğu ve 3 görevliyle ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arama çalışmalarını ilk andan itibaren yakından takip ettiğini aktaran Göktaş, gece saat 02.17'de kendilerine 13 kişinin de sağ salim bulunduğu bilgisini ilettiklerini hatırlattı.

"ERKEK PERSONEL" İDDİALARINA YALANLAMA

Arama çalışmaları sürerken çocuklara eşlik eden 3 personelin erkek olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Göktaş, şoför dışındaki iki personelin kadın olduğunu açıkladı. Bu yöndeki haberlerin çocuklara ve görevlerini özveriyle yapan personele zarar verdiğini ifade etti.

Bakan Göktaş duyurdu: Bolu'daki olay için 'teftiş' başlatıldı

Çocukların akranları gibi sosyalleşmesi ve eşit fırsatlardan yararlanmasının olağan dışı bir durum gibi gösterilmesini eleştiren Göktaş, basın mensuplarına sağduyu çağrısında bulundu. Çocukların yüzlerinin gösterilmemesi konusundaki hassasiyetlerinden dolayı basın mensuplarına teşekkür etti.

BAKANLIK TEFTİŞ BAŞLATTI

Göktaş, açıklamasının sonunda olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlık tarafından teftiş sürecinin başlatıldığını kamuoyuna duyurdu.

Bakan Göktaş duyurdu: Bolu'daki olay için 'teftiş' başlatıldı

Bakan Göktaş'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Dün Bolu’da yaşanan elim hadisenin ardından 10 evladımıza ve 3 mesai arkadaşımıza sağ salim kavuşmanın, sağlık durumlarının iyi olduğunu bilmenin şükrünü yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan, arama çalışmalarının en başından itibaren süreci yakından takip etti. Gece saat 02.17’de kendilerine evlatlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağ salim bulunduğu bilgisini ilettik.

Ancak arama çalışmaları devam ederken 10 kız evladımıza eşlik eden 3 mesai arkadaşımızın erkek olduğuna yönelik maksatlı ve çarpıtılmış haberleri üzülerek takip ediyoruz.

Bakan Göktaş duyurdu: Bolu'daki olay için 'teftiş' başlatıldı

Kız çocuklarımıza eşlik eden 3 personelimizden şoför dışındaki 2’si kadındır. Art niyetle kaleme alınan bu haberlerin her şeyden önce büyük bir badire atlatmış çocuklarımıza ve özveriyle çalışan personelimize zarar verdiğinin altını çiziyorum.

Maksadımız, evlatlarımızı hayatın bütün imkânlarıyla buluşturmak, akranları gibi sosyalleşmelerini ve eşit fırsatlara erişmelerini sağlamaktır. Bunun olağan dışı bir durum gibi yansıtılması kabul edilemez. Tüm basın mensuplarını ve bu haberleri yayanları sağduyuya davet ediyorum.

Evlatlarımızın yüzlerinin gösterilmemesi yönündeki çağrımıza hassasiyet gösteren basın mensuplarımıza ve seferber olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum.

Biz evlatlarımıza sağ salim kavuşmak için tüm imkânlarımızı seferber ederken onların başına gelebilecek bir kötülükten medet umanları, çocuklarımızın yaşadığı endişeyi dahi siyasî istismar malzemesine dönüştürenleri önce Allah’a, sonra aziz milletimizin vicdanına havale ediyorum.

Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması için Bakanlığımızca teftiş başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

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