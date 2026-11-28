Bolu'da gezi dönüşü çamura saplanan minibüste mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin kurtarılmasının ardından bölge gündüz görüntülendi. Ekiplerce halatla çekilerek kurtarılan aracın üzerinde, çocukların minibüsü balçıktan çıkarmak için ittiği sırada bıraktığı çamurlu el izleri kaldı.

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Bolu’da dün gece yürekleri ağza getiren kayıp vakasının ardından, 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin mahsur kaldığı nokta gündüz saatlerinde görüntülendi.

Yedigöller-Yığılca orman yolunda, ana yoldan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta çamura saplanan minibüsün bulunduğu güzergahta çok sayıda çukur, çamur ve su birikintisi olduğu görüldü.

Bolu’da gece boyu süren kabusun izi... Çocuklar minibüsü kurtarmaya çalışmış

ÇAMURLU EL İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çamura saplanan minibüsü bulunduğu yerden çıkarmak için çocukların da aracı ittiği öğrenildi.

Bolu’da gece boyu süren kabusun izi... Çocuklar minibüsü kurtarmaya çalışmış

Minibüsün üzerinde kalan çamurlu el izleri, çocukların aracı kurtarmak için gösterdiği çabayı gözler önüne serdi.

Bolu’da gece boyu süren kabusun izi... Çocuklar minibüsü kurtarmaya çalışmış

Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, minibüsü kurtarmak için çalışma başlattı. Minibüs, pick-up aracına bağlanan halat yardımıyla balçıktan çıkarıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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