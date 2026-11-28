İçişleri Bakanlığı, 29 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 84 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"29 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 29 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-DEAŞ terör örgütüne üye oldukları,

-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

-Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala