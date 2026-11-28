Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, önceliklerinin Ankara halkına verdikleri sözleri yerine getirmek olduğunu vurguladı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine dair konuşan Yavaş, "Uzun zamandır Özgür Özel’le hiçbir görüşmem olmadı, konuyla ilgili de bir bilgim yok. Benim ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Otizm Merkezi'nin temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in cuma günü cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında net bir açıklama yapacağını söylemesinin ardından gözler siyaset meydanına çevrildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özel'in açıklamalarını değerlendirdi.

Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Özgür Özel'in sözleri sonrası ilk kez konuştu

"KENDİSİYLE GÖRÜŞMEDİM"

Yavaş, Özgür Özel'le uzun zamandır görüşmediğinin altını çizerek, "Dolayısıyla hiçbir bilgim yok. Ben de sizler gibi televizyondan izleyeceğim. Etik olarak bir hayırlı olsun ziyaretine gitmem gerekiyor. Onu gerçekleştireceğim. Bunun haricinde özel bir durum yok" şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Özgür Özel'in sözleri sonrası ilk kez konuştu

"SENARYOLARDA BEN YOKUM, ÖNCELİK ANKARA"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçtiği tartışmaların içerisinde yer almadığını ve önceliğinin başkentin sorunları olduğunu dile getiren Mansur Yavaş, "Benim hiç ilgim olmadan yapılan bu senaryoların hiçbirisinde ben yokum. Ankara’nın çözülmeyi bekleyen birçok sorunu var. Biz onlara odaklandık. Bizim böyle bir gündemimiz asla yok" sözlerini kullandı.

Mansur Yavaş'tan 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması: Özgür Özel'in sözleri sonrası ilk kez konuştu

"BEŞ YIL ADAY KİM OLACAK TARTIŞMASI YAPILDI"

Yavaş, vatandaşın kendisine yönelik beklentisinin Ankara'ya odaklanması olduğunu belirterek "Beş yıl boyunca aday kim olacak tartışması yapıldı. O seçim bitti, şimdi gene aynı tartışmalar devam ediyor. Çünkü böyle bir gündeme girdiğiniz zaman, eksiğimizi gören vatandaş hemen şu soruyu soracak: ‘Sen Ankara’nın işini halledemeden ülke yönetmeye mi kalkıyorsun? Öncelikli olarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz.'" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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