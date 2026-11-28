Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile görüşmesinde Ege ve Doğu Akdeniz'in barış, istikrar ve refah havzası olması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, azınlıklar konusunda da karşılıklı hassasiyet çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkiler ele alındı.

Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek olumlu gündemin ilerletilmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Doğu Akdeniz refah havzası olmalı

AZINLIKLAR KONUSUNDA KARŞILIKLI YAKLAŞIM VURGUSU

Görüşmede iki ülkenin ortak mirasının parçası olan azınlıklar konusu da gündeme geldi. Erdoğan, bu meseleye öncelikle insani temelde yaklaşılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bu konudaki olumlu yaklaşımının Yunanistan'da da karşılık bulmasını arzu ettiklerini belirten Erdoğan, karşılıklı hassasiyetin ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını ifade etti.

EGE VE DOĞU AKDENİZ İÇİN İSTİKRAR MESAJI

Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ege'yi barış denizi hâline getirme konusunda herhangi bir tereddüdü bulunmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Doğu Akdeniz refah havzası olmalı

İletişim Başkanlığının görüşmeyle ilgili açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede Türkiye-Yunanistan ikili ilişkileri ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin her alanda ciddi potansiyeli bulunduğunu, olumlu gündemleri ilerletmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.



Cumhurbaşkanımız, ortak mirasımız olan azınlıklar konusuna öncelikle insani temelde yaklaşmanın önem arz ettiğini, Türkiye’nin bu konudaki müspet yaklaşımlarının Yunanistan’da da karşılığını görmeyi arzu ettiğimizi ve bu tutumun ilişkilerin olumlu seyrine katkı sağlayacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ege’yi barış denizi yapmak konusunda tereddüdümüzün bulunmadığını, Ege ve Doğu Akdeniz’in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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