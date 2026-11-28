Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas'ı kabul edecek. Yunan basını, 1974'ten bu yana Türk topraklarında görevdeki iki cumhurbaşkanı arasında yapılacak ilk resmi ikili görüşme olacağını vurgularken, davetin doğrudan Ankara'dan gelmesine ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin hemen ardından gerçekleşmesine dikkat çekti.

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Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de görüşecek.

Yunan gazetesi Proto Thema, görüşmenin Türkiye saatiyle 15.30'da gerçekleşeceğini yazarken, iki liderin bir araya gelmesine yönelik girişimin Cumhurbaşkanlığı makamından geldiğini aktardı.

1974'ten bu yana Türk topraklarında bir ilk! Yunanistan İstanbul için saatleri kurdu

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASINI YAZDILAR

Gazetenin aktardığı bilgilere göre Tasulas, 25 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşerek İstanbul'a dini amaçlı, gayriresmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Ertesi gün ise Ankara, iki cumhurbaşkanının bir araya gelmesini istediğini Yunan tarafına iletti. Görüşme 27 Kasım Cuma günü kesinleşti.

Proto Thema, devlet başkanlarının resmi ziyaretleri öncesinde telefon görüşmesi yapılmasının olağan olduğunu ancak bu kez ikili görüşme girişiminin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisinden geldiğini yazdı.

1974'ten bu yana Türk topraklarında bir ilk! Yunanistan İstanbul için saatleri kurdu

Tasulas'a ziyaretinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu eşlik ederken, Kültür Bakanı Lina Mendoni de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmeye katılacak.

YUNAN BASINI: 52 YIL SONRA BİR İLK

Proto Thema, görüşmenin tarihi niteliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşme, 1974 yılında Yunanistan'da demokrasinin yeniden tesis edilmesinden bu yana görevdeki bir Yunanistan Cumhurbaşkanı ile bir Türkiye Cumhurbaşkanı arasında Türk topraklarında yapılacak ilk resmi ikili görüşme olacak."

Gazete, dönemin Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un 22 Mayıs 2017'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında İstanbul'a geldiğini ancak planlanan ikili görüşmenin iptal edildiğini hatırlattı.

İki cumhurbaşkanı o tarihte yalnızca zirve kapsamında birkaç dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yunan haber sitesi Newsbomb ise "Erdoğan'dan Atina'ya diplomatik mesaj: Tasulas ile neden bizzat görüşmek istedi?" başlıklı haberinde, Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki tutumundan vazgeçmeden Atina ile iletişim kanallarını açık tutmayı amaçladığı değerlendirmesinde bulundu.

Newsbomb, Erdoğan'ın girişiminin üç ayrı muhatabının olduğunu savundu. Haberde Ankara'nın Atina'ya diyalog kapısını kapatmadığı, uluslararası kamuoyuna bölgesel istikrar için diplomatik girişimlerini sürdürdüğü mesajını verdiği değerlendirmesi yapıldı.

Görüşmenin zamanlamasını da ele alan komşu basını, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatı, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablosu projesi ve Doğu Akdeniz'deki enerji planlarını hatırlattı.

Yunan basınından To Pontiki ise görüşmeyi "gizemli randevu" olarak nitelendirirken Ege'deki FIR tartışmalarıyla birlikte ele aldı.

1974'ten bu yana Türk topraklarında bir ilk! Yunanistan İstanbul için saatleri kurdu

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ: LİBYA VE DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ

Dolmabahçe'deki görüşmenin, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına yönelik kararının hemen ardından ve Doğu Akdeniz'de suların ısındığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti. Antalya NAVTEX İstasyonu, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Çeşme gemisinin Doğu Akdeniz'de 23 Kasım–12 Aralık tarihleri arasında yürüteceği hidrografik araştırmalar için NAVTEX ilan etmişti.

1974'ten bu yana Türk topraklarında bir ilk! Yunanistan İstanbul için saatleri kurdu

Gelişmenin ardından Atina cephesinden sert açıklamalar gelmişti. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, TCG Çeşme'nin faaliyetlerine ve Libya mutabakatına ilişkin değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin TCG Çeşme araştırmalarıyla ilgili yayınladığı NAVTEX yasal dayanağı olmayan, kayıt altına alınmış bir hamle. Ülkemizin ilkeli bir duruş izlediği, Doğu Akdeniz'de sorumluluk ve istikrar sahibi bir güç olduğu açık. Libya'daki siyasi birleşme, üçüncü ülkelerin çıkarlarını zedeleyen yasa dışı anlaşmalar uğruna baltalanamaz. Yunanistan kışkırtıldığında her zaman karşılık verir; hem soğukkanlılıkla hem de etkinlikle cevap verir. Türkiye Doğu Akdeniz'de aleyhimize oldubittiye başvurduğu andan itibaren eli kolu bağlı oturmadık. Biz bu hamleleri sahada boşa çıkarmak için Mısır ile bir anlaşmaya gittik." ifadelerini kullandı.

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