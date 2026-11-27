Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da görüşecek.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul'da bir araya gelecek.

Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.

DOLMABAHÇE'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Yunan basınında yer alan bilgilere göre görüşmenin Dolmabahçe Sarayı'nda yapılması planlanıyor. Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopoulou'nun eşlik edeceği bildirildi.

Görüşmenin, Tasulas'ın Mart 2025'te göreve gelmesinden bu yana Erdoğan ile gerçekleştireceği ilk resmi ikili buluşma olması bekleniyor. İki lider, daha önce Mayıs 2025'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin oturum aralarında kısa süreli görüşmüştü.

ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ VURGUSU

Erdoğan başkanlığında 26 Kasım'da toplanan Millî Güvenlik Kurulu, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceğini bildirmişti. Kurul, Ankara'nın uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri koruma konusundaki kararlılığını da yinelemişti.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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