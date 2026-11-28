Samsun Çarşamba Havalimanı’nda bir eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kaza kırıma uğradı. Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir" sözlerine yer verdi.

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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iniş sırasında pist dışına çıkan eğitim uçağı kırıma uğradı. Özel bir havayolu şirketine ait uçakta öğrenci pilotun kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Samsunda eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilotun durumu belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu ve kazada yaralanan olmadığı bildirildi. Açıklamada, olayın ardından havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri ile ilgili birimlerin hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.

Samsunda eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Pilotun durumu belli oldu

Açıklamada, "Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir. Uçak bulunduğu yerden kaldırılmış, havalimanımızdaki iniş ve kalkış trafiği sorunsuz şekilde devam etmektedir. Öğrenci pilotumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Uçağın, Cessna 172 Skyhawk (TC-ILS tescilli uçak) olduğu öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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