Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

Artık gastronomi turizmi diye bir gerçek var. Peki, bu gerçeğin geleneksel mutfaklar üzerindeki etkisi olumlu mu, olumsuz mu? Buna verilecek cevap aslında bakış açısında gizli.

Ben son otuz beş yıldır bir şey söylüyorum: DEĞİŞMESİ GEREKEN ANADOLU’NUN BAKIŞ AÇISI DEĞİL, ANADOLU’YA BAKIŞ AÇISI.

Yerelden beslenen ve yerel üreticiyi gözeten gastronomi turizmi faydalıdır, katkı sağlar. Ancak yalnızca gösteri ve tüketim odaklı olursa bu katkı ortadan kalkar.

Anadolu yemeklerine bakış açımız ne yazık ki çok sığ. Ev yemeklerine ya da ticari olanlara “esnaf lokantası” gibi isimler takılıyor. Böylece bu yemekler sıradanlaştırılıyor ve hafife alınıyor.

Bu çerçevede, elbette mutfak şefi kavramı çok önemli. Ancak yalnızca teknik bilgi yetmez. Ruh ve hikâye de gerekir. Üstelik bilgisayar üzerinde yazılmış hikâyelerden değil, gerçek ve yaşanmış hikâyelerden söz ediyorum.

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

Aslında şuna bakalım: Mutfak şefi kavramı ne kadar geçmişe dayanır? Oysa yemek, insanın var oluşu kadar derin ve anlamlıdır. Böyle bir durumda, nasıl olur da bir şef yemekten daha önemli olabilir?

Bugünkü anlamıyla şef kavramı olmasa da ustalık ve zanaatkârlık her zaman vardı.

UNUTULAN EMEK…

Diğer taraftan, geleneksel mutfakların gerçek sahipleri olan kadınların önemi sanki biraz unutulmuş gibi.

Açık söylemek gerekirse, bugün Anadolu mutfağı dediğimiz büyük zenginliği oluşturan kadınlardır. Kadının varlığına dayalı geleneksel mutfaklar, bugün erkeklerin hegemonyası altında.

Ne yazık ki gastronomi dünyasında kadın emeği hâlâ anonim. İşte büyük soru “Türk mutfağı mı, Anadolu mutfağı mı?” Yine aynı cevap: Bakış açısı. Siz nereden bakmak istiyorsunuz? Asıl önemli olan budur.

Oysa bu iki kavram birbiri içinde harmanlanmıştır. Birini diğerinin önüne koyamazsınız, koymamalıyız. Çünkü Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyasıdır.

O hâlde cevap açıktır “TÜRK MUTFAĞI”. Burada etnik bir yaklaşım yoktur. Olaya politik bakarsanız, konuyu başka yerlere çekebilirsiniz. Türk mutfağı kapsayıcıdır, coğrafya gerçeğidir, birleştiricidir ve samimidir. Anadolu mutfağı, binlerce yıldır yaşayan bir mutfak olarak gerçekliktir. Ancak çatı, Türkiye coğrafyası üzerine kurulmalıdır. Bunun adı da TÜRK MUTFAĞI olmalıdır. Türk mutfağı derken Anadolu mutfağını ve bu mutfağı oluşturan yerel bilgi ile birikimi köylülük olarak ele alırsanız, Türk mutfağı kavramının içini boşaltmış olursunuz.

Burada asıl soru şudur: Günümüz mutfak şefleri, Anadolu birikimine dayalı Türk mutfağını temsil edebiliyor mu?

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

Yoksa Türk mutfağı, bu şeflerin ticari mutfak anlayışlarına hizmet eden, kendi şovlarını sergiledikleri bir alan mı?

Ben açık ve net olarak ifade ediyorum: Kendi şovlarını yapıyorlar.

ZENGİNLİĞE ÇOK UZAKLAR

Geleneksel yemeklerin yalnızca hikâyeleri onları ilgilendiriyor. Anadolu mutfağının zenginliğine çok ama çok uzaklar. Tamamıyla ezber üzerine hareket ediyorlar. Mantının nasıl yapıldığını, bu ülkede kaç türlü mantı bulunduğunu bilmeyen şefler mantı yorumluyor. Kendi taraftarları olan gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin şakşakları arasında, önemli şefler olduklarını sanıyorlar.

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

Mutfaklarımız, Orta Doğu bazlı Güneydoğu mutfağı ile Balkanlara dayalı Ege mutfağı arasında gidip geliyor. Peki, YOZGAT, ÇORUM, TOKAT, NİĞDE, SİVAS, KONYA, ANKARA, KASTAMONU nerede? Onlar yok.

Sonuç ortada, kendi kendimize çalıp söylüyoruz. Dünya klasmanında ilk beşte, hatta ilk onda bile yokuz. İşin kötüsü, bunun faturası da geleneksel mutfaklara çıkıyor.

Çünkü dünya artık pazarlanan mutfağın içeriğine ve derinliğine odaklanmış durumda. Yemeğin hikâyesinin, onu oluşturan ürünlerin peşinde. O emeği veren kadını, çiftçiyi, bakırcıyı, kalaycıyı ve çömlekçiyi önemsiyor. Ama lütfen karıştırmayalım. Bakır tabakta ya da çömlek kapta yemek sununca geleneksel kavramının içini doldurmuş olmuyorsunuz.

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

Bu olsa olsa yemek hakkında hiçbir fikri olmayan, sözüm ona fenomenlerin eliyle sosyal medyaya malzeme olur. KOMPLEKS her tarafımızdan akıyor. Beş yüz yıl önce düdüklü tencerenin atasını bulan, 12-14 saatte çuval içinde pilav pişiren İskilipli oluyor KÖYLÜ. Irgat böreğini fırına ihtiyaç duymadan yapan oluyor KÖYLÜ. Yaprak sarması denen mükemmel lezzeti gerçekleştiren yine oluyor KÖYLÜ.

Sous-vide ile pişiren ya da DÖMİ GLASS sos ile yemek hazırlayan ise prestijli.

Hadi oradan, hadi oradan!

TOKAT DEĞERSİZ Mİ?

UNESCO Ağı’nda gastronomi alanında gastronomi şehri olan BURGOS, kuru fasulyesi ve kendi usullerince yaptıkları chorizo ile değerli. Kuru fasulyenin onlarca çeşidini yapan Karadenizli değersiz. Bez sucuk yapan Tokatlı değersiz.

Hadi oradan, hadi oradan!

İnanın, saatlerce bu benzetmeleri ve mukayeseleri yapabilirim. Amacım, başka ülkelerin çok değer verdiğim mutfaklarını değersizleştirmek değil. Emek verilen her lezzete saygım var. Ama önce benim insanım, benim değerlerim ve benim ülkem. İşin garibi, bizi değersiz göstermeye çalışanların kendi ülkemizin insanları olması.

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

KÂĞIT KEBABI

500 gram dana eti

2 adet havuç

2 adet patates

2 adet domates

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

½ çay bardağı sıvı yağ

10-15 tane arpacık soğan (20 tane kadar)

Karabiber, kekik, tuz

HAZIRLANIŞI: Geniş bir tencerede sıvı yağ kızdırılır. Soğanlar kabuklarından temizlenir ve yıkanır. Et, kuşbaşı olacak şekilde doğranarak soğanlarla birlikte tencereye alınır. Kapağı kapalı şekilde suyunu salması beklenir. Üzerine bir yemek kaşığı kadar salça ve 1 su bardağı sıcak su eklenir.

Güzelce harmanladıktan sonra tencerenin kapağı tekrar kapatılarak etler yumuşayana kadar kontrollü şekilde yaklaşık 10 dakika pişmeye bırakılır. Diğer yandan patates, havuç ve domateslerin kabukları soyularak küp küp yemeklik doğranır. Etler yumuşayınca üzerine doğranan sebzeler ilave edilerek karıştırılır. Yumuşayana kadar pişirilir. Patates yumuşamaya başladığında haşlanan bezelyeler eklenir. İstenen miktarda karabiber, tuz ve kekik ilave edilerek karıştırılır ve yaklaşık beş dakika daha kaynatılarak yemek ocaktan alınır. Yağlı kâğıtların arasına birer porsiyonluk yemekten konularak kare katlanır. Kat yerleri alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 25 dakika kadar kontrollü pişirilir. Sıcak şekilde, arzuya göre yanında pilavla servise sunulur.

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

BÜKME

Hamuru için;

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 çay kaşığı tuz

Hamur katlarına sürmek için;

3 yemek kaşığı ezilmiş haşhaş

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harç için;

1 su bardağı yeşil mercimek

Çeyrek demet maydanoz

Tuz, karabiber, pul biber

HAZIRLANIŞI: Un elenir. Derin bir kaba alınarak orta kısmı havuz şeklinde açılarak sirke ve tuz konulur. Tüm malzeme orta kısımdan kenarlara doğru karıştırılır ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edilir. Üzeri örtülerek yarım saat kadar dinlendirilir. Haşhaş bir havanda dövülür. Kalın tabanlı bir tavada kısık ateşte ısıtılır. Soğuttuktan sonra sıvı yağla karıştırılır. Hamur ortadan ikiye kesilerek merdane yardımıyla açılır. Üzerine haşhaş sürülür ve dört kenarından zarf şeklinde katlanır. Diğer hamur da aynı şekilde açılıp haşhaşlı karışımı sürülür. Zarf şeklinde katlanan ilk hamur da orta kısmına alınır ve katlanır. Hamur öncelikle altı eşit parçaya bölünür. Her parça da ikiye bölünerek 12 beze elde edilir. İç harcı için yeşil mercimek haşlanır. Maydanoz ince ince kıyılır ve baharatları eklenir. Bezelerin her birine mercimekli iç harçtan konulur ve rulo şeklinde sarılır. Tepsiye aralıklı dizilerek üzerleri yağlanır. Isıtılmış 200 derece fırında kontrollü pişirilir. Ilık şekilde servis edilir.

Türk mutfağı şeflerin şov alanı mı?

YUFKA TATLISI

7 adet kuru yufka

1 kg toz şeker

500 g su

1 tatlı kaşığı limon suyu

50 g iri taneli nişasta

50 g ceviz içi

125 g eritilmiş tereyağı

HAZIRLANIŞI: Yufkalar temiz bir örtü üzerine konulur ve üzerine su serpiştirilerek yumuşatılır. Fırın tepsisi hafifçe yağlanır. İlk yufka tepsiye döşenir. Daha önce kısık ateşte 5-6 dakika kavrulmuş olan ceviz içi, nişastanın bir kısmı, tepsiye döşenip yağlanmış olan yufkanın üzerine serpilir. Bu işlem bütün yufka için sırayla yapılır. En üste kalan yağ fırça ile sürülür. Bıçakla baklava dilimleri hâlinde kesilir. 200 derece ısıtılmış olan fırında 20-25 dakika pişirilir. Daha önce hazırlanmış olan soğuk şerbet ılımış yufkaların üzerine dökülür. Bir gün dinlendirildikten sonra soğuk olarak servis yapılır.

