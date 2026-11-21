Tarih ve lezzet bir konakta buluşuyor

Yaklaşık 220 yıllık geçmişe sahip sivil mimari eser, Tokat’ın köklü mutfak kültürüne ev sahipliği yapıyor. Kentin binlerce yıllık mutfak birikimi, geleneksel yemekleri ve yerel ürünleriyle öne çıkarken farklı mutfaklardan lezzetler de sofralarda yer buluyor.



Menüye bakmadan önce Tokat’ın keyifli lezzet karmaşasına öykünen ambiyansına kapılmaya hazır olun. Geleneksel Tokat mutfağına ve farklı mutfaklardan lezzetlere adanmış bir işletme için oldukça uygun bir fon sunuluyor.

Karmaşadan uzak, farklı ve mütevazı seçeneklerin yanı sıra iddialı dünya klasiklerinden lezzetler tatmak için de ideal bir ortam. Sulu Konak, hem Tokatlılar hem de diğer şehirlerden gelen ziyaretçiler için seçeneklerle dolu. Tokat’ın özünü kendine özgü bir şekilde yakalamış.

Yaklaşık 220 yıllık bir sivil mimari eser içinde, rahat bir ortamda hizmet veren işletme; üst düzey mutfak iddiası taşıyan konseptiyle lezzet düşkünlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sulu Konak işletmesi, kalıcı birikimlerini ve büyüklüklerini; dünü, bugünü ve geleceği kapsayan bir süreklilik ve yükümlülük içinde görüyor. Tokat coğrafyasının bereketli toprağının ve suyunun ortaya çıkardığı doğal, tarihsel ve kültürel mirası; işletmenin temel ögesi ve başarının bağlayıcı kaynağı olarak nitelendiriyor.

Tokat ve bölgesinin orman dokusunu, tarım arazilerini, köy, kasaba ve kent yerleşmelerini mutfak kültürünün itici gücü olarak ele alıyorlar. Kısa, orta ve uzun dönemli projeksiyonlarla mutfak adına bilinçli bir ortam oluşturma çabası içindeler.

Tokat ve çevre coğrafyasını, ülkemizin kirlenmemiş ve henüz yitirilmemiş az sayıdaki yerlerinden biri olarak nitelendiriyorlar. Bu sebeple neyin, nerede, kimlerle ve hangi öncelikte değerlendirileceğini belirlemeyi, Tokat mutfağının varlık sebebinin temel ögesi olarak görüyorlar.

GEÇMİŞ UNUTULMAMALI

Gelecek, doğal kaynakların korunmasıyla mümkündür. Konu geleceğimiz olduğunda, geleceği konuşabilmek için geçmiş pratiklerden yola çıkılmalıdır. Üretim, üretimin işlenmesi, işleme bilgisinin aktarılması ve paylaşılması binlerce yıllık bir gelenektir.

Coğrafi ve kültürel anlamda bir kesişme noktası olan Tokat coğrafyası, geleneklerin ve kültürlerin beşiğidir. Teknolojiyi ve moderniteyi yok saymadan tabiatı ve ürünleri işlemenin bir kültür olduğunu biliyorlar. Bu kültürlerin de dünya mutfak geleceğinin gerçeği olduğu düşüncesini taşıyorlar.

Bu ve benzeri düşünceler ışığında, “DOĞA-İNSAN-KÜLTÜR İLİŞKİSİ” içinde üretilmiş ve üretilecek tüm değerleriyle Tokat mutfak kültürü gerçeğinin bilinmesi yolundaki uğraşlarını kaçınılmaz bir yerel, ulusal ve evrensel sorumluluk olarak görüyorlar. Tüm bu Tokat gastronomi gerçeklerinden yola çıkarak bir adım atmışlar ve diyorlar ki:

BAZI BEKLEYİŞLERİN SONU ÇOK KEYİFLİ OLABİLİR.

odası geçmeyen ve değer kaybetmeyen şey klasiktir.

Yemek ve içmek de böyledir. Üzerinden binlerce yıl geçse bile aranan lezzetler vardır. Çünkü klasik; bir kültür, bir gusto ve bir seviye ölçütüdür. Elbette her eski olan klasik değildir. Bilindik gibi görünse de klasik olmak herkesin harcı değildir!

NESİLLERE İLHAM OLACAK

Klasik olmak zordur… Klasik olanın dünyasında herkesin ve her şeyin yeri bellidir. Bundandır ki güven verir.

Sulu Konak, binlerce yıllık derinliği olan TOKAT lezzet hayatının bundan sonraki zaman diliminde hep bir tarafında olacak gibi duruyor. Renkli, keyifli ve sırlarla dolu derinliklerine inme çabalarını, 2026 yılının son günlerinde mevsime uygun bir temayla sunuyorlar.

Bu sofranın gücü kuşkusuz eski ile yeniyi birleştirebilmesinden, geleneği yaşatma gücüyle yeni nesillere ilham verebilmesinden gelecektir.

Sulu Konak Lokantasında geleneğe duyulan saygı, en ince detaylarda dahi hissediliyor. Yenilikçi ve sıra dışı deneyimlerin klasik olma çabaları da bu anlayışı tamamlıyor.

Lezzet, en basit şekliyle, lezzeti oluşturan ürünlerin yetiştirildiği toprakları tanımakla başlar ve lezzetlerle dolu sofralarla son bulur.

Tokat, bünyesinde barındırdığı medeniyetlerin gerek mimari gerekse kültürel izlerini günümüze kadar taşıyor. Dünyada eşine az rastlanır mutfak zenginliğiyle de kadirşinas bir ev sahibi konumunda bulunuyor.

DERİN, ZENGİN, LEZZETLİ

Tokat sivil mimarisinin özel örneklerinden biri olan Sulu Konak, 1800’lü yılların orijinal ihtişamını yaşatıyor.

Sulu Konak, tarih kokan Ali Paşa Hamamı’nın kubbelerine bakan orijinal pencerelerinden süzülen doğal ışıkları, bembeyaz masa örtüleri, zarif servis takımları, ışıldayan cam eşyaları ve porselen parçalarıyla estetik ve leziz bir sığınak.

Hoş, estetik ve farklı bir ambiyansa sahip olan Sulu Konak, alışılmışın dışında ve doyurucu yemekler sunarken eski dünya cazibesinden de örnekler yansıtıyor. Konağın mimarisi, konseptin sakin zarafetiyle tezat oluşturan canlı ambiyansı ve yerellikten esinlenen menüsünü tamamlıyor.

Tokat coğrafyasının kökenlerine övgü niteliği taşıyan farklı ve orijinal pişirme teknikleri, lezzet repertuvarına derinlik katıyor. Yerel ürünlere odaklanan menüsü eşliğinde samimi bir deneyim sunuluyor.

Tokat mutfağı, sadece TOKAT KEBABI üzerinden pazarlanmayacak kadar derin, zengin ve lezzetlidir. Sulu Konak, tam da bu düşüncenin tezahürüdür. Tokat’taki mevcut işletmelerin büyük çoğunluğunun mutfaklarını Tokat kebabı üzerine kurmasına karşın Sulu Konak’ta Tokat’ın diğer özel yemeklerine ağırlık verilmiş.

Tarih ve lezzet bir konakta buluşuyor

TOKAT TAVASI

MALZEMELER

>> 1 kg kuzu kuşbaşı

>> 100 g kuyruk yağı

>> 3 orta boy patates

>> 2 adet kabak

>> 2 adet patlıcan

>> 250 g arpacık soğan

>> 3 baş sarımsak

>> 500 g domates

>> 4 adet yerli biber

>> 1 su bardağı su

>> 1 çay kaşığı kimyon

>> 1 çay kaşığı pul biber

>> 1 tatlı kaşığı kaya tuzu

HAZIRLANIŞI

Sebzeler, domates hariç et büyüklüğünde kuşbaşı doğranır. Sarımsaklar dişlere ayıklanır. Arpacık soğanlar soyulur. Bakır pişirme tepsisine sırasıyla patates, soğan, patlıcan, yeşil biber, kabak dizilir. Üzerine etler, en üste de kuyruk yağı konulur. Kuyruk yağlarının üzerine baharatlar ve tuz ilave edilir. 1,5 saat fırında orta hararette tutulur. Kuyruk yağlarının eriyip erimediği kontrol edilir. Kuyruk yağları yeterince erimiş ise tava, malzemeler birbirine karışmayacak şekilde hafifçe silkelenir. Üzerine soyulmuş ve küçük küçük doğranmış domates konulur. Domatesin diğer yarısı halka olarak doğranarak tavanın üzerine dizilir. Malzeme tekrar fırına verilir. Orta hararetin biraz daha üzerinde bir ateşte 45 dakika daha pişirilir. Fırından çıkarılan tavanın içindeki malzemeler, kaşık yardımıyla fazla ezilmeden karıştırılır. Sıcak olarak servis yapılır.

Tarih ve lezzet bir konakta buluşuyor

TOKAT YAĞLISI

MALZEMELER

>> 3 su bardağı un

>> 1,5 su bardağı su

>> 1 tatlı kaşığı tuz

>> 1 yemek kaşığı tereyağı (içine sürmek için)

HAZIRLANIŞI

Un, su ve tuz bir kâseye alınarak homojen hâle gelene dek yoğrulur. Elde edilen yumuşak hamur eşit parçalara ayrılır. Bezeler tatlı tabağı büyüklüğünde açılarak iç kısımlarının her tarafına tereyağı sürülür. İki yanlarından içe katlanarak tekrar tereyağı sürülür. Ardından diğer iki köşe de sırayla araya tereyağı sürülerek üst üste katlanır ve dinlenmeye bırakılır. Her hamura aynı işlem uygulanır. Soğuk bir ortamda yaklaşık 15-20 dakika dinlendirilir. Sürenin sonunda hamurlar merdane ile yaklaşık bir yemek tabağı boyutunda açılır. Önceden ısıtılmış ve yağlanmış tavada, önlü arkalı eşit şekilde renk alana kadar çevrilerek kontrollü pişirilir.

Tarih ve lezzet bir konakta buluşuyor

TOYGA ÇORBASI

MALZEMELER

>> ½ su bardağı yarma buğday

>> 1 su bardağı nohut

>> 5 su bardağı sıcak su

>> 2 yemek kaşığı un

>> 1 su bardağı süzme yoğurt

>> 1 adet yumurta sarısı

>> Tuz

Üzeri için:

>> 3 yemek kaşığı tereyağı

>> 1 tatlı kaşığı kuru nane

HAZIRLANIŞI

Tencereye geceden suda bekletilmiş, haşlanmış yarma ve nohut konulur. Üzerine sıcak su eklenir. Bir kâseye tuz, yoğurt, yumurta sarısı ve un konularak birbirine karışana kadar çırpılır. Çorbanın suyundan biraz ilave edilir ve karışımların ısısı dengelenir. Daha sonra yoğurtlu karışım azar azar çorbaya eklenerek yaklaşık 15 dakika pişmeye bırakılır. Ayrı bir küçük tavada kızdırılan tereyağında kuru nane çevrilir ve servis edilecek çorbanın üzerine gezdirilir.