İzmir’de İmren Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan Yarımada Derbisi’nde tel örgüleri aşarak stada ve müsabaka alanına giren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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8 Kasım tarihinde oynanan karşılaşmada tel örgüleri aşarak müsabaka alanına giriş yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Söz konusu kanunda müsabaka alanına yetkisiz girişle ilgili düzenleme kapsamında, bu eylem için 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hakkında işlem başlatıldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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