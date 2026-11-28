Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu'daki ilk reaktörün birkaç hafta içinde, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ise aralık ayında Karadeniz'de devreye gireceğini açıkladı. Gabar'da günlük petrol üretiminin 2027'de 100 bin varilin üzerine çıkarılacağını duyuran Bayraktar, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki devlet desteğinin süreceği mesajını verdi.

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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yüzyılın Gençliği: Enerji" programında Türkiye'nin enerji vizyonuna ve yakın dönem takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki potansiyeline değinen Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olan rüzgar, güneş, jeotermal ile yani Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde kullanmamız gerekiyor.

GÜNEŞ VE RÜZGÂRDA DÖRT KATLIK HEDEF

Türkiye'nin şu anki 45 bin megavat olan kurulu gücünü 4 katına, 175 bin megavata çıkaracağız. Artık her çatıda, gördüğünüz her yerde güneş tarlaları, rüzgar türbinleri yurdun dört bir yanında olacak. Son 24 yılda neredeyse sıfırdan 45 bin megavata kadar güneş enerjisi, rüzgar enerjisi yaptık, onu 2040'ta 4 katına çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gabar'dan Karadeniz'e enerjide büyük hedef! Türkiye üretimi katlayacak

2050'YE KADAR 12 NÜKLEER REAKTÖR

Türkiye’nin nükleer enerji alanındaki hedeflerini aktaran Bakan Bayraktar, "Akkuyu'da nükleer santral inşaatımız devam ediyor. Burada 4 tane reaktörle beraber Türkiye artık dünyada nükleer lige yükselmiş olacak. Biz bunu yapmaya kalkınca tehlikeli diyorlar. Dünyada, 400'ün üzerinde nükleer santral var, onlar tehlike olmuyor da biz yapmaya kalkınca mı tehlikeli oluyor? Türkiye nükleer santrali mutlaka Akkuyu'da, Sinop'ta, Trakya'da yapmak zorunda. Küçük modüler reaktörler dediğimiz bu teknolojiyi üreten bir ülke olacağız. 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bu santralin ilk reaktörünü devreye aldığımızda Türkiye artık nükleerde yeniçağa çok daha farklı hazırlanacak. Nükleer bizim olmazsa olmaz enerji kaynaklarımızdan bir tanesi. Çünkü gece gündüz bize enerji sağlıyor" dedi.

KARADENİZ GAZI 8 MİLYON HANEYE ULAŞACAK

Bakan Bayraktar, 2050 yılına kadar 12 reaktörü yapmak istediklerine değinerek, "En az 12 reaktörü önümüzdeki 2050 yılına kadar yapmak istiyoruz. Türkiye yenilenebilir enerjiye sahip olacak. Yenilenebilir enerjiyi azami ölçüde kullanacak ama mutlaka nükleeri de enerji sepeti içerisine dahil edecek. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde. Bu, deniz üstündeki adeta bir fabrika. Üzerinde 21 tane ayrı fabrika var ve biz artık bu ikinci fazda, yani Karadeniz üretimini iki katına çıkaracağımız bu hamleyle beraber şu anda 4 milyon olan haneye doğal gazı, kendi gazımızı kullanma 8 milyon haneye çıkaracağız.

Gabar'dan Karadeniz'e enerjide büyük hedef! Türkiye üretimi katlayacak

GABAR'DA HEDEF 100 BİN VARİLİ AŞMAK

Her geçen gün enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için bu adımları atıyoruz. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunu Aralık ayı içerisinde inşallah Karadeniz'de ilk gazı yakmak suretiyle devreye alacağız. Bu Yüzer Üretim Platformu 20 yıl boyunca bu sahada kalacak. Oradaki gazı yukarı çıkarıp deniz üstünden işleyip tekrar karaya gönderecek. 2021 yılı Eylül ayı, bir dönem adı terörle anılan, Gabar'da çok büyük petrol keşfi yapıldı. Yüzlerce kuyudan gece gündüz çalışarak günde 85 bin varil petrol üretiyoruz. Bu rakamı 2027 yılında 100 bin varilin üzerine çıkaracağız.

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Türkiye'nin şu anda ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye projesinin ne olduğunu, ne olabileceğini göstermesi açısından da önemliydi. Bu, Terörsüz Türkiye'nin neler başarabileceğinin ufak bir esintisiydi. Bu petrol, Gabar'ın dağlarının altında milyonlarca yıldır vardı ama terör nedeniyle Türkiye hep terörle meşgul olduğu için buralara gidip bu aramaları yapamadı. Yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 100 bin varilin üzerine çıkan bir üretime gidiyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'NİN ARAMA SAHASI SINIRLARI AŞTI

Türkiye’nin enerji alanında uluslararası faaliyetlerini anlatan Bakan Bayraktar, "Somali'de şu anda Türkiye petrol arıyor. Çağrı Bey gemimiz orada sondaj çalışmaları yapıyor. Şimdi artık Pakistan denizlerindeyiz. Pakistan'la yaptığımız anlaşma çerçevesinde Oruç Reis gemimizi oraya gönderdik, orada bir sismik çalışma yapacak. Türkiye'de, Mavi Vatan'ında ve karalarında petrol, doğal gaz arayan, yurt dışında Afrika'da, Libya'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Orta Doğu'da büyük projelere ortak olan, 100 yıl sonra Kerkük petrollerinde petrol arayan, petrol üreten bir Türkiye haline geliyoruz. Bütün yaptığımız mücadeleler esas itibariyle Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak üzerinedir" dedi.

Gabar'dan Karadeniz'e enerjide büyük hedef! Türkiye üretimi katlayacak

FATURALARIN YÜZDE 55'İNİ DEVLET KARŞILIYOR

Enerjinin verimli kullanılmasının önemine de değinen Bakan Bayraktar, "Evinize, iş yerlerinize, okullarınıza gittiğinizde mutlaka enerjisini verimli kullanan bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımızın ‘Biz vatandaşımızı bu yüksek enerji fiyatlarına ezdirmeyeceğiz’ enerjisi doğrultusunda biz AK Parti iktidarlarımızda çok önemli bir destek programı uyguluyoruz. Enerjide özellikle elektrik ve doğalgazda büyük bir destek var. Türkiye son 5 yılda vatandaşlarına elektrik ve doğalgazda yaklaşık 75 milyar dolarlık bir destek verdi. Bugün Türkiye'de elektrik faturalarının yüzde 55'i devlet tarafından karşılanıyor. Doğalgazda bu neredeyse yüzde 65'ler mertebesinde. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu özellikle dar gelirli, sabit gelirli, en düşük emekli maaşı alan gruptaki vatandaşlarımız olmak üzere özellikle ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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