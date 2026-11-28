Haftayı yükselişle tamamlayan ons altında 5 bin dolar senaryosu yeniden gündeme geldi. Ancak uzmanlar son hareketin kalıcı olmayabileceği konusunda uyarırken, analist Vawda rekor için tarih verdi.

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Altın fiyatları, son iki haftadaki kayıplarının ardından yeniden yükselişe geçti. Haftayı yaklaşık yüzde 3 primle tamamlayan ons altın, 27 Kasım kapanışında 3 bin 652 dolardan işlem gördü. Ancak analistler, bu yükselişin henüz kalıcı bir toparlanma anlamına gelmediği görüşünde.

Audacity Capital Piyasa Analisti Zain Vawda, son yükselişin büyük ölçüde yatırımcıların düşüş yönündeki pozisyonlarını kapatması ve kâr satışlarından kaynaklandığını belirtti. Vawda, ABD dolarındaki güçlenme ve tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekti.

Altın yeniden rekor peşinde! Uzman isim tarih verdi

3 BİN 800 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT

Ons altın, 26 Kasım'da 3 bin 426 dolara kadar gerileyerek Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini görmüştü. ABD'de açıklanan güçlü enflasyon verileri, Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarına devam edebileceği beklentisini güçlendirirken altındaki düşüşü hızlandırmıştı.

Altın yeniden rekor peşinde! Uzman isim tarih verdi

Vawda, faiz artışı ihtimali ve doların güçlü seyrinin altındaki toparlanmayı sınırlayabileceğini ifade etti. Analiste göre ons altında 3 bin 750-3 bin 800 dolar aralığına yönelik yükselişler satış baskısıyla karşılaşabilir.

Altın yeniden rekor peşinde! Uzman isim tarih verdi

5 BİN DOLAR İÇİN TARİH VERDİ

Altının uzun vadede yeniden 5 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini belirten Vawda, bunun 2027'nin ilk yarısında gerçekleşmesini beklemediğini söyledi.

Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve doların değer kaybetmesi durumunda ons altında 2027 ortalarına doğru 4 bin 500 dolar seviyesinin görülebileceğini kaydetti.

Altın yeniden rekor peşinde! Uzman isim tarih verdi

Öte yandan Asya piyasalarında fiziki altın talebinde de toparlanma yaşandı. Hindistan'da mücevher ve yatırım amaçlı alımlar artarken Çin'de bireysel talep güç kazandı.

Altın yeniden rekor peşinde! Uzman isim tarih verdi

ONS ALTINDA SON DURUM

27 Kasım haftalık kapanışında ons altın 3 bin 652,11 dolar seviyesinde bulunurken kapanış sonrası işlemlerde 3 bin 661 dolara kadar yükseldi. Aynı gün gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında da artış görüldü.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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