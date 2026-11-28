Shakhtar Donetsk maçı öncesinde Mason Greenwood'un seremonide yalnız kalmasıyla ilgili tartışmalar sona erdi. UEFA, organizasyon hatasını kabul ederek Fenerbahçe'den özür dilerken, boşta kalan çocuğu yanına alan Vedat Muriç'e de teşekkür etti.

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Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde düzenlenen seremonide Mason Greenwood'a çocuk futbolcunun eşlik etmemesi tartışmaya sebep olmuştu. Yaşanan olayla ilgili UEFA'dan sarı-lacivertli kulübe açıklama geldi.

UEFA hatasını kabul etti: Fenerbahçeye özür ve teşekkür metni

ORGANİZASYON HATASI OLDUĞU AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Shakhtar Donetsk ile karşılaştığı maç öncesinde gerçekleştirilen seremonide yaşanan aksaklık gündem olmuştu. Mason Greenwood'un önünde bir çocuk futbolcunun bulunmaması, İngiliz organizatörlerin kasıtlı bir müdahalede bulunduğu iddialarını beraberinde getirmişti.

A Spor'un haberine göre UEFA, yaşanan durumun organizasyon kaynaklı bir hatadan meydana geldiğini belirterek Fenerbahçe'ye özür ve teşekkür yazısı gönderdi.

UEFA hatasını kabul etti: Fenerbahçeye özür ve teşekkür metni

KORİDORUN DAR OLMASI NEDENİYLE YETİŞEMEDİ

UEFA'nın açıklamasında, seremoninin gerçekleştirildiği koridorun dar ve kalabalık olması nedeniyle çocuk futbolculardan birinin oyuncularla aynı anda sahaya çıkamadığı ifade edildi. Greenwood'a eşlik etmesi planlanan çocuğun futbolculara yetişememesi nedeniyle İngiliz oyuncu seremonide tek başına kaldı.

Yaşanan aksaklığın sorumluluğunu üstlenen UEFA, Fenerbahçe'ye ilettiği yazıda özür dileyerek hatanın kendilerinden kaynaklandığını bildirdi.

UEFA hatasını kabul etti: Fenerbahçeye özür ve teşekkür metni

VEDAT MURİÇ'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Seremoni sırasında boşta kalan çocuk futbolcuyu yanına alan Vedat Muriç'in davranışı da UEFA'nın dikkatinden kaçmadı. Avrupa futbolunun yönetim organı, Kosovalı futbolcuya sergilediği duyarlı tutum nedeniyle teşekkür etti.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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