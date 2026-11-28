Fenerbahçe'nin başında henüz üç maça çıkan Emre Belözoğlu, kadrosunu oturtmaya başladı. Hücum hattı netleşirken savunmada kritik bir dokunuş için hazırlık var...

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İsmail Kartal sonrası F.Bahçe'de büyük umutlarla göreve başlayan Emre Belözoğlu, ligdeki Çorum galibiyetiyle alkış alırken Kocaeli beraberliğiyle eleştirilmişti. Ancak genç teknik adamın kritik Shakhtar zaferi, sarı lacivertlilerde moralleri yükseltti.

GOLCÜ KRİZİ BİTTİ

Geride kalan üç maçta F.Bahçe'nin oyunu genel anlamda beğeni toplarken Emre Hoca'nın takıma dokunuşları da dikkat çekmeye başladı. Lukaku-Muriç çekişmesinde tercihini Kosovalıdan yana kullanan Emre Hoca, hücum hattında da Oğuz ve Greenwood'la yola devam etme kararı aldı.

KAPTAN KULÜBEYE

Orta sahada İsmail-Guendouzi ve İsmail-Kante ikililerini deneyen Emre Belözoğlu, Kante'den memnun kalırken İsmail ile Guendouzi arasındaki tercihini henüz netleştirmedi. Sol bekte Brown'a forma verecek Emre Hoca, asıl hamleyi stoper tandeminde yapmayı planlıyor. Genç teknik adam, geldiği günden beri takımın değişmez isimlerinden olan kaptan Skriniar'ı kulübeye çekmek için Ake'nin sahalara dönmesini bekliyor.

Skriniar'ın ağır kalması nedeniyle Emre Hoca, savunmanın göbeğinde Oppong-Ake ikilisiyle yola devam etmeyi planlıyor.

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