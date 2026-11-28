İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayarak, "Sürecin başarıya ulaşacağına canı gönülden inanıyorum" dedi. Sürecin tamamlanması ile Türkiye'nin 50 yıllık terör prangasından kurtulacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Bu sene ikna yöntemleri ile 214 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 12 Mayıs 2025'ten bu yana teslim olan terörist sayısı 286" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin karanlık günleri geride bıraktığını söyleyen Çiftçi, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini dile getirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'terörsüz Türkiye süreci, FETÖ ile mücadele, göçmenlerin geri dönüşü, Türkiye'nin afetlere hazırlık kapasitesi ve iç güvenlik politikalarına' ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Akit TV'de soruları cevaplayan Bakan Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşacağına dair inançlarının tam olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi

ÇOK SAYIDA TERÖRİST TESLİM OLDU

Sürecin tamamlanması ile Türkiye'nin 50 yıllık terör prangasından kurtulacağının altını çizen Bakan Çiftçi, "Bu sene ikna yöntemleri ile 214 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. 12 Mayıs 2025'ten bu yana teslim olan terörist sayısı 286" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, 'tespit, takip, tasfiye'nin terörsüz Türkiye'nin anahtarı olduğunu belirtti.

FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Türkiye'nin karanlık günleri geride bıraktığını söyleyen Çiftçi, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi

Bakan Çiftçi'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

BOLU'DA KAYBOLDUKTAN SONRA BULUNAN ÖĞRENCİLER

Şimdi ben olayı dün saat 08.10 geçe gibi, akşamleyin 20.10 gibi, 20.10 gibi Kocaeli Valimizden öğrendim. İstanbul'a hareket etmek üzereyken görüştük kendisiyle. Onlara da 19.05'te Kocaeli 112 Acil'e iletiyorlar konuyu.

Dolayısıyla şimdi araçta GPS cihazı var. Şimdi 10 tane, yaşı 14 ila 17 arasında olan yurtlarda kalan, sitelerde kalan, çocuk sitelerinde kalan devletin koruması altında olan çocuklarımız... 10 tane çocuk, iki tane refakatçileri, bir tane de şoförle beraber minibüsle Kocaeli'nden Bolu'ya geliyorlar. Günübirlik program yapmışlar. Yedigölleri geziyorlar, ziyaret ediyorlar. Gölcük Tabiat Parkı'na gidiyorlar. Bir yerde dönüşte yemek yiyorlar. Daha sonradan GPS cihazıyla bağlantı kesiliyor. Kurum artık kendilerini göremez oluyor, takip edemez oluyor. Bunun üzerine de saat 19.05'te ihbarda bulunuyorlar.

Tabii ihbarda bulunulmasıyla beraber, olayın devletimize intikal etmesiyle beraber bütün biz birimlerimizi seferber ettik. Yani AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi sahada seferber oldular. Canhıraş bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir tane İHA geldi. Akıncı Bayraktar'dan iki tane İHA bu arama çalışmalarına katıldı. Beş tane dronumuz yine havadan taramaya devam ediyor. Yerden ekiplerimiz tarıyor.

Nihayetinde olayın şöyle olduğunu öğrendik, yani öğrencilerin sağ salim bulunmasıyla beraber; bir orman yoluna sapıyorlar, daha kestirme olduğunu düşünerek şoför. Orman yolu olduğu için yollar çamurlu, yağıştan dolayı bir yere saplanıyorlar. Saplandıkları yerde aracı da kurtarmak için epey bir mücadele ediyorlar. Ormanlık alan olduğu için telefonlardan kendilerine ulaşılamıyor. Refakatçilerde iki tane telefon var, şoförün telefonu var ama telefonla bağlantı kurulamıyor.

Bizim de aklımıza çeşit çeşit senaryolar geliyor. Mesela bizim 55 ekibimiz, 204 personelimiz, az önce saydıklarım da dahil olmak üzere, hepsi sahaya dağıldılar. Hepsi değişik açılardan öğrencilerimizi aramaya devam ettiler. Ve nihayetinde gecenin ilerleyen vakitlerinde, saat 02.00 gibi kendilerine ulaştık. Çünkü mobil baz istasyonu da gönderdik, en son sinyal alınan yerden. Onunla beraber cep telefonları çekmeye başlayınca irtibat kurulabildi ve kendilerine ulaştık.

Yani burada devletimizin herhangi bir gecikmesi yok. İntikal etmesiyle beraber tüm imkanlar seferber edildi, arama tarama çalışmaları başladı ve öğrencilerimizi de şükürler olsun sağ salim kurtardık. Ben İstanbul'dan Bolu'ya gittim. Aile Bakanımız Ankara'dan Bolu'ya geldi, orada kendisiyle buluştuk. Mesela Tarım ve Orman Bakanımız bir uçak gönderdi, yine yukarıdan tarama faaliyetlerinde kullanılmak üzere. Yani devletimiz burada tüm imkanları seferber etti. Çocuklarımıza da herhangi bir zarar gelmeden sağ salim onlara ulaştık. Sağlık taramalarından geçtiler ve şu anda da Kocaeli'ne döndüler.

İçişleri Bakanı Mustafa Çifçi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Şu anda sizin de belirttiğiniz gibi takip, tasfiye süreci devam ediyor. Sadece terörsüz Türkiye ile ilgili değil, terörsüz bölge ile ilgili de güzel gelişmeler var hem Suriye'de hem Irak'ta. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığında, kazasız belasız bunu sonuca ulaştırdığımızda 50 yıllık prangadan da kurtulmuş olacağız.

Ve şu andaki geldiğimiz sorun, süreç itibarıyla da gayet güzel ilerlediğini, devletin bütün kurumlarının bu sürece de destek verdiğini biliyorum. Zaten Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bunu bizzat kendi inisiyatifinde yürütüyor. Milliyetçi Hareket Partisi sürece baştan beri güçlü bir şekilde destek veriyor. Diğer siyasi partiler de destek veriyor. Bu konuda 467 milletvekilinin de buna el kaldırması, destek vermesi de son zamanlardaki en kıymetli mutabakatlardan birini oluşturdu. İnşallah ben ümit ediyorum ki sonuca yakınız. Diğer ülkelerde olduğu gibi fazla da uzamadan, uzun bir süreç yürütmeden, kısa sürede de sonuca ulaşacağımıza ben inanıyorum canı gönülden.

Tabii, bizim terörle mücadelemiz bitmiş değil. Yani terörle mücadelemiz devam ediyor. Biz bir yandan da jandarma kanalıyla sahadaki arama tarama faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yani hem PKK'ya karşı hem FETÖ'ye karşı, DHKP-C'ye karşı, diğer sol marjinal örgütlere karşı mücadelemiz devam ediyor.

PKK'ya karşı da mücadelemiz devam ediyordu. Gerçi şu anda ülkemizde herhangi bir PKK mensubu yok. Hepsi tamamen sınırlarımızdan çıkmış durumdalar, sınırlarımızın ötesindeler. Şu anda steril hale gelmiş durumdayız.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala