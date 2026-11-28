Bursa’da haklarını arayan tekstil işçilerine yönelik ırkçı ve ağır hakaret içeren ifadeler kullandığı videoyu sosyal medyada paylaşan işveren hakkında inceleme başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hem hakaret içeren paylaşım hem de ödenmeyen ücretler için müfettiş görevlendirdi.

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Bursa’da dünyaca ünlü bir giyim markasına üretim yapan KYR&TABU Tekstil’de aylardır maaş, fazla mesai ve tazminat alacaklarını alamayan çoğunluğu kadın yaklaşık 50 işçinin hak arayışı, işverenin yayınladığı skandal videoyla yeni bir boyuta taşındı.

İşçilerin alacakları için mağaza önünde eylem yapacağını duyurmasının ardından şirket patronu sosyal medyada bir video yayınladı.

İŞÇİLERE HAKARET VE TEHDİT İÇEREN SÖZLER

Görüntülerde çalışanlarına yönelik ağır hakaret içeren ifadeler kullanan işveren "Çingeneler sizi", "50 tane pislik" "Listenin alayı ilkokul mezunu", "İki kelimeyi bir araya getiremeyenler çıkmış gösteri yapıyor. Size beş kuruş para vermeyeceğim" şeklinde cümleler sarf etti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak inceleme başlatıldığını duyurdu.

Videoda hem çalışanlara yönelik ırkçı ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığının hem de işçi alacaklarının zamanında ödenmediğinin bizzat işverence beyan edildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa’da faaliyet gösteren KYR&TABU Tekstil işvereni tarafından yayınlanan videoda çalışanlara yönelik ırkçı, galiz ve hakaretamiz ifadeler kullanıldığı kamuoyuna yansımıştır.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Ayrıca söz konusu videoda işveren tarafından işçilerin hak ve alacaklarının zamanında ödenmediği de beyan edilmiştir.

Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında ve eksiksiz alması, kişilik haklarına ve insan onuruna saygı gösterilmesi çalışma hayatının temel ilkelerindendir. İşçilerin haklarını ve onurunu hedef alan tutum ve davranışlar kabul edilemez.

Söz konusu paylaşım ve ücretlerin ödenmediğine ilişkin iddialar hakkında gerekli inceleme yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca konunun yakından takip edildiğini kamuoyuna saygıyla bildiririz"

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