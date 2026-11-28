Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personel, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-73 görevi kapsamında Romanya'da görevi devraldı. Türk birliği, 1 Nisan 2027'ye kadar NATO ve Romanya Hava Kuvvetleriyle birlikte 7 gün 24 saat alarm nöbeti tutacak.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından gönderilen 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-73 görevi kapsamında Romanya'da görevi devraldığını duyurdu.

Romanya'da kritik görev başladı! Türk F-16'ları NATO için havalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk birliği 26 Kasım'da Romanya'nın Feteşti kentinde bulunan Borcea 86'ncı Hava Üssü'ne ulaştı. Beş F-16 savaş uçağı ve 109 personelden oluşan birlik, 27 Kasım'da düzenlenen devir teslim töreninin ardından göreve başladı.

Romanya'da kritik görev başladı! Türk F-16'ları NATO için havalandı

1 NİSAN 2027'YE KADAR GÖREVDE OLACAKLAR

Açıklamada, Türk birliğinin 1 Nisan 2027'ye kadar 7 gün 24 saat alarm reaksiyon nöbeti tutacağı bildirildi. Bu süreçte NATO ve Romanya Hava Kuvvetleriyle müşterek görevler de icra edilecek.

MSB, açıklamasında, "Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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