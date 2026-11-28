Mustafa Sarıgül soruşturması: Özgür Özel dahil 5 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi
Bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen suç örgütü soruşturmasında adı geçen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de dahil olduğu 5 kişiye ilişkin fezleke dosyası Ankara'ya gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı, suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
5 İSMİN DOSYASI ANKARA'DA
Mustafa Sarıgül hakkında yürüttüğü suç örgütü soruşturmasında adı geçen Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Gökhan Zeybek'e ilişkin dosyayı, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Başsavcılık, bu kişiler hakkındaki dosya hakkında yetkisizlik kararı verilerek, fezleke düzenlenmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.
SARIGÜL'ÜN FEZLEKESİ ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİ
Daha önce soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül hakkındaki dosya da yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiş, Sarıgül hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderilmişti.