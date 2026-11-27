Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk’i 1-0 mağlup etmesi sonrası Ukrayna basını Arda Turan’ı topa tuttu. Sport yazarı Valeriy Vasilenko, Türk teknik adamın futbolculuk kariyerinin gölgesinde kaldığını savundu ve "Arda Turan'ı hiçbir zaman bırakın "yeni Diego Simeone"yi, "yeni Fatih Terim" olarak bile görmedim" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin deplasmanda veya sahasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’i 1-0 geçmesi, Ukrayna spor kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirdi.

Karşılaşmanın ardından Sport gazetesinden köşe yazarı Valeriy Vasilenko, kaleme aldığı analizde Arda Turan’ın performansını ve takımın gidişatını sert sözlerle eleştirdi.

"YENİ FATİH TERİM BİLE OLAMAZ"

Vasilenko şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl görürsünüz bilmem ama şahsen bana Şampiyonlar Ligi'ndeki bu yenilgi —üst üste üçüncü mağlubiyet— bir teknik direktör yenilgisi gibi görünüyor. Öncelikle teknik direktör yenilgisi.

Çok açık konuşmak gerekirse, Arda Turan'ı hiçbir zaman bırakın "yeni Diego Simeone"yi, "yeni Fatih Terim" olarak bile görmedim. Bu arkadaşın futbolculuk soyadı fazla parlatılmış durumda ve şimdi de işte bu sayede, o oyunculuk soyadı sayesinde kendine bir teknik adamlık ismi edinmeye çalışıyor.

Şimdilik olmuyor. Büyük resme bakarsak açıkçası olmuyor. Yani oyuncularının verdiği "çıktıyı" yalnızca Şampiyonlar Ligi'nde değil, iç sahada da hesaba kattığımızda durum böyle.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Arda Turan'a ağır eleştiri: Asla Fatih Terim olamaz

Zaten Zorya'yı ya da Livyi Bereh'i yenemeyeceklerse —Polissya'yı saymıyorum bile—, sıradaki Brezilyalı harika çocuklara on beşer milyon ödemenin ne anlamı var ki?

KONDİSYON DÜZELDİ AMA HÜCUMDA TIKANIKLIK VAR

Arda Turan bir insan, bir kişilik olarak bana çok sempatik geliyor. Hatta geçmişteki o yankı uyandıran taşkınlıklarını bile istenirse gençliğine ya da mizacına yorabiliriz. Ülkemize verdiği destek çok samimi ve içten. Bana kalırsa mevcut kulüp patronunun tavrından katbekat daha samimi.

Ancak Shakhtar'ın teknik direktörü olarak Arda Turan, bana göre gelişiminin bir tür ön aşamasında takılıp kalmış durumda.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Arda Turan'a ağır eleştiri: Asla Fatih Terim olamaz

Geçen sezon Arda Turan'ın Shakhtar'ı, fiziksel kondisyon eksikliği nedeniyle yerden yere vuruluyordu. Türk çalıştırıcı eleştirilerden ders çıkardı ve bu sezon takımı koşuyor. Bu sezon ekiplerinin gücü iki yarıya da yetiyor.

Topa açıkça hâkim olan Latin Amerikalı yeteneklerin isimleriyle dolu Shakhtar'ın tam da hücum hattında "varlık gösterememesi" dışarıdan bakınca tuhaf geliyor. Evet, tüm o Izaky'lerin ve Meirelles'lerin fiyat-performans dengesine dair zaman zaman soru işaretleri var ama genel olarak bu gençler futbol oynamayı biliyor; hem de her şeyden önce hücum futbolunu.

Ancak son maçlarda Shakhtar'ın Brezilyalı harika çocukları nedense hücum futbolu oynamıyor. Ve bu noktada Arda Turan'a "günah çıkarıyorum". Neden mi?

En azından şunun yüzden ki bence Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçta —Ukrayna Premier Ligi'ndeki tüm kasım maçlarını saymıyorum bile— Shakhtar, ihtiyacı olan sonucu neyin üzerine kurarak alabileceğini göstermedi.

“ÜÇ MAÇTA DA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİLER”

Şimdi Ukrayna ligini boş verelim, gerekirse onu ileride konuşuruz. Şu an başka bir şey lazım. Shakhtar'ın şu an Inter'den, Sporting'den ve Fenerbahçe'den daha güçlü olduğunu kesinlikle iddia etmiyorum. İsimlere, tecrübeye bakarsak şimdiki Shakhtar daha zayıf kalıyor.

Ama şeytan, malum, ayrıntıda gizli. "Maden işçilerinin" Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç rakibinin tamamı şu ya da bu ölçüde sorunlu ekipler. Onlardan puan koparılacaksa, tam da şimdi koparılmalıydı.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Arda Turan'a ağır eleştiri: Asla Fatih Terim olamaz

Oysa Shakhtar, elverişli durumdan yararlanmak için hiçbir şey, ama kesinlikle hiçbir şey yapmadı. Inter maçında Donetskli Brezilyalılar kendilerini vitrine çıkarma pazarı kurdu, Sporting karşılaşmasında yatağın sol tarafından kalktılar, Fenerbahçe maçında ise sahaya çıkmayı tamamen unuttular.

Böyle şeyler olur. Genel tecrübesizliği, deyim yerindeyse gençliği nedeniyle "omurgası" ve karakteri henüz oturmamış bir takımda böyle şeyler yaşanır. Ve tam bu noktada başantrenör figürü birinci, belirleyici role çıkar.

Peki bu figür son üç maçta ne yapıyor? Yalnızca "mağlubiyeti hak etmedik", "henüz yolun başındayız" ve "potansiyelimiz var" tespitini yapmakla yetiniyor.

Belki de öyledir. Ama bununla birlikte Arda Turan'ın kendisi bu son üç maçta, özellikle de son ikisinde hiçbir varlık göstermedi.

Fenerbahçe yenilgisi sonrası Arda Turan'a ağır eleştiri: Asla Fatih Terim olamaz

"TUTUNACAK DALI YOK"

Ve artık onun teknik direktörlük potansiyeline, çalışma yöntemlerine dair bende ciddi kaygılar oluşuyor. Belki de elinden gelmiyordur? Belki bir yabancı için böylesine uç koşullardaki gerçekliğimizde basitçe dağılmıştır?

Aslında tam ve kesin yanıtı bilmiyorum. Ama çoğu zaman zor soruların neredeyse tüm cevapları yüzeyde durduğuna göre, teknik direktör Arda Turan'ın seviyesinin oyuncu Arda Turan'ın seviyesinin oldukça altında kaldığını kabul etmek zorunda kalıyorum.

Durum böyleyken, bu Shakhtar'ın bu Şampiyonlar Ligi'nde tutunabileceği bir dal yok.

Öyleyse, en azından tutunacak bir şey varken Ukrayna ligine odaklanmanın zamanı geldi."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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