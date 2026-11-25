Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, kulüp yönetimi genç teknik adam Arda Turan ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmenin ardından Shakhtar'ın yeni teknik direktör arayışına başlayabileceği öne sürüldü.

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Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sport.ua'nın Ukraynalı gazeteci ve yorumcu Viktor Vatsko'ya dayandırdığı habere göre, Arda Turan ile Shakhtar Donetsk arasında yeni bir sözleşme imzalanması konusunda şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı.

"YENİ SÖZLEŞME KONUSUNDA HİÇBİR BİLGİ YOK"

Arda Turan ile Shakhtar Donetsk yönetiminin yeni sözleşme konusunda anlaşmaya yakın olmadığını savunan Viktor Vatsko, kulübün geleceğe yönelik planlamasını şimdiden yapması gerektiğini belirtti.

Vatsko açıklamasında, "Shakhtar yönetimi şu anda gelecekteki teknik direktörüyle ilgili seçeneklerini aktif olarak değerlendirmeli. Turan'ın sözleşmesi yazın sona eriyor ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olduğuna dair hiçbir bilgi yok" ifadelerini kullandı.

Arda Turan

TFF'DEN TEKLİF ALDIĞI HATIRLATILDI

Haberde, 39 yaşındaki teknik direktörün yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) teklif aldığı da hatırlatıldı. Ancak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle bu ihtimalin gerçekleşmediği belirtildi.

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SHAKHTAR'DA BAŞARILI PERFORMANS

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz sezon Ukrayna Premier Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Ukrayna temsilcisi, bu sezon ligde 13 haftada 30 puan toplayarak bir maç fazlasıyla en yakın rakibinin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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