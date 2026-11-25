Galatasaray taraftarının Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçında Rams Park'ta oluşturduğu atmosfer dünya basınında gündem oldu. Aston Villa maçında yapılan ölçümlerde ses seviyesi 109 desibele ulaşırken sarı kırmızılı tribünlerin rakip takımlar üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

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Galatasaray taraftarının Rams Park'ta oluşturduğu atmosfer, dünya basınının önde gelen spor yayımlarından The Athletic'in gündemine girdi.

RAKİP ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ELE ALINDI

The Athletic'te gazeteci Jacob Tanswell imzasıyla yayımlanan haberde, Galatasaray taraftarının iç saha maçlarında oluşturduğu atmosferin rakip takımlar üzerindeki etkisi ele alındı. Yaklaşık 54 bin seyirci kapasiteli RAMS Park'ta özellikle rakip takımın topa sahip olduğu anlarda yükselen ıslık seslerinin 100 desibeli aştığı vurgulandı.

BAŞLAMA VURUŞUNDA 108, GOL SEVİNCİNDE 109 DESİBEL

The Athletic'in ses ölçüm cihazıyla gerçekleştirdiği incelemede, Aston Villa maçının başlama vuruşunda ses seviyesi 108 desibel olarak ölçüldü. Galatasaray'ın karşılaşmanın bitimine 13 dakika kala bulduğu galibiyet golünün ardından ise bu değer 109 desibele yükseldi.

Haberde, sarı kırmızılı taraftarların maç boyunca rakip takımın topa sahip olduğu anlarda yoğun şekilde ıslık çaldığı, hakem kararlarına tepki gösterdiği ve takımlarına kesintisiz destek verdiği ifade edildi. Aston Villa'nın yaklaşık 1.000 kişilik deplasman taraftarının da tribünlerdeki yoğun gürültü nedeniyle zaman zaman takımlarına destek vermekte zorlandığı aktarıldı.

Galatasaray - Aston Villa

131,76 DESİBELLİK DERBİ HATIRLATILDI

Haberde, Rams Park'ın geçmişte ulaştığı ses seviyelerine de dikkat çekildi. Galatasaray'ın 2011 yılında ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada statta ölçülen ses seviyesinin 131,76 desibele ulaştığı ve bu ölçümün o dönem spor stadyumlarında kaydedilen en yüksek ses seviyesi rekoru olarak kayıtlara geçtiği hatırlatıldı.

Galatasaray - Aston Villa

FLICK VE EMERY'DEN GALATASARAY TARAFTARINA ÖVGÜ

The Athletic'in haberinde Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Galatasaray'ın taraftar atmosferine yönelik değerlendirmelerine yer verildi.

Flick'in, "Atmosfer inanılmaz derecede yüksek. Bazı anlarda ses ve yoğunluk olağanüstü seviyelere ulaşabiliyor. Galatasaray büyük bir takım ve büyük bir takım gibi oynuyor." sözleri aktarıldı.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery'nin de karşılaşmanın ardından Galatasaray taraftarlarının takımlarını büyük ölçüde ileriye taşıdığını söylediği hatırlatıldı.

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