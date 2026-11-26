Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı. Takımının performansını eleştiren genç teknik adam, oyuncularının Şampiyonlar Ligi seviyesinde öğrenmesi gereken çok şey olduğunu, pes etmeyeceklerini ve bu yenilgiden ders çıkaracaklarını söyledi. Turan, galibiyetinden dolayı da Emre Belözoğlu'nu da tebrik etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU ŞEKİLDE KAZANAMAZSIN"

Performans olarak sarı lacivertli takımın gerisinde kaldıklarını ve üzücü bir yenilgi aldıklarını kaydeden Turan, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun. Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyesindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz. İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız." şeklinde konuştu.

"DERS ÇIKARMAM GEREKEN BİR DURUM"

Ders çıkarmaları gereken bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen genç çalıştırıcı, "Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz." ifadelerini kullandı.

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"EMRE AĞABEY'E BAŞARILAR DİLİYORUM"

Emre Belözoğlu'nu galibiyetten dolayı tebrik eden Turan, "Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." dedi.

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